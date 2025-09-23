Головна Світ Політика
Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі

Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі
Зеленський та Трамп поговорили у Нью-Йорку
фото: Getty Images

Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели зустріч у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію лідерів держав.

Зеленський зауважив, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу. Він додав, що війна РФ проти України «схоже ще довго не закінчиться».

Також американський лідер підкреслив, що російська економіка наразі в поганому стані. «Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію», – сказав він.

Дональд Трамп вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перестане купувати російську нафту, якщо він з ним поговорить. На запитання журналіста, чи все ще довіряє Путіну, президент США відповів: «Я повідомлю вам приблизно через місяць».

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп

