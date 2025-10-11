Головна Світ Політика
Трамп каже, що не просив Нобелівську премію миру, але «врятував мільйони життів»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп каже, що не просив Нобелівську премію миру, але «врятував мільйони життів»
Трамп прокоментував вручення Нобелівської премії миру
фото: Білий дім

Трамп: Я щасливий, що врятував мільйони життів

Президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, пише «Главком».

За словами Трампа, лауреатка премії зв'язалася з ним і подякувала за допомогу, яку він надавав у вирішенні ситуації у Венесуелі.

«Я не просив, щоб мені вручили премію, але вона (лауреатка премії миру – «Главком») була дуже мила і сказала, що приймає її в мою честь», – зазначив Трамп. Він підкреслив, що допомагав лауреатці на її шляху, адже Венесуела переживала важку кризу, і їм була необхідна міжнародна підтримка.

Трамп також зазначив, що премія була присуджена за 2024 рік, коли він ще балотувався на посаду президента США, і висловив задоволення, що зміг врятувати мільйони життів у результаті своїх дипломатичних зусиль.

Американський президент вкотре нагадав, що саме завдяки йому було завершено «сім воєн», а нещодавно ця цифра збільшилась до восьми, оскільки він став посередником у закінченні тривалої війни на Близькому Сході.

До слова, директора з комунікацій Білого дому Стівен Чунг після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру зробив заяву. 

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.

Як відомо, Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу закликав вручити президенту США Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Уряд Пакистану також номінував президента США на премію миру.

