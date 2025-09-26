Туреччина скоротила закупівлі російської нафти через прохання Трампа – Reuters

Імпорт російської нафти марки Urals до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня

Президент США Дональд Трамп під час із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив сподівання, що Анкара погодиться на його вимогу припинити нафтові закупівлі

Туреччина, яка є найбільшим європейським покупцем палива з Москви, помітно скоротила імпорт російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що на це вплинув цілий комплекс факторів: зростаюча конкуренція з боку інших марок сировини, діючі санкції та, зокрема, публічні заклики президента США Дональда Трампа повністю припинити фінансування військових зусиль Кремля через енергоносії.

Дональд Трамп, висловлюючи розчарування через відмову Росії припинити бойові дії в Україні, закликав європейські країни зупинити закупівлю російського газу та нафти, що є критично важливим джерелом доходів для Москви.

Після двосторонніх переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп висловив сподівання, що Анкара погодиться на його вимогу припинити нафтові закупівлі. При цьому він натякнув на можливість скасування санкцій США проти Туреччини.

Попри заявлену Трампом впевненість, видання наголошує, що зміна позиції Туреччини не є гарантованою, враховуючи тісні особисті та політичні відносини, які Ердоган налагодив із Володимиром Путіним останніми роками.

Представник Кремля, Дмитро Пєсков, прокоментував ситуацію, заявивши, що Туреччина є суверенною державою і має повне право самостійно вирішувати, з ким і в яких сферах співпрацювати. Він підкреслив: якщо певні види торгівлі, включаючи нафту, будуть вигідними для Анкари, вона продовжить їх здійснювати.

За даними трейдерів та інформаційної групи LSEG, імпорт російської нафти марки Urals до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня.

Туреччина є другим за величиною імпортером морської сирої нафти Urals у світі, поступаючись лише Індії. Хоча Анкара офіційно не приєдналася до західних санкцій, вона дотримується міжнародних норм та обмежень.

У червні Туреччина придбала 1,6 млн тонн нафти Urals (це був найбільший показник з травня 2024 року). За останніми даними LSEG, у вересні очікується падіння обсягу приблизно до 1,2 млн тонн.

Раніше Туреччина вже зменшувала закупівлі російської нафти на початку року, коли нафтопереробний завод Tupras тимчасово призупиняв імпорт. Причиною стало те, що ціна на Urals перевищила встановлену країнами Заходу цінову межу у $60 за барель. Після того, як у квітні ціна знову опустилася нижче цього рівня, Tupras відновив закупівлі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що хотів би, щоб Туреччина припинила купувати нафту в Росії.

Трамп додав, що війна РФ проти України вже забрала «мільйони життів». «І за що? Ганьба», – сказав він.

Американський лідер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін «має це зупинити». Згодом Трамп сказав, що він з Ердоганом проведуть переговори та «укладуть кілька чудових торговельних угод для обох країн».

Як відомо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.