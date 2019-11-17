Трамп пройшов щорічний медичний огляд



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Дональд Трамп «скористався вільними вихідними» у Вашингтоні, щоб розпочати своє щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді

Глава Білого дому не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я

Президент США Дональд Трамп у суботу відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на речницю Білого дому Стефані Грішем.

«В очікуванні дуже напруженого 2020 року, президент скористався вільними вихідними у Вашингтоні, щоб розпочати своє звичайне щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді», - сказала Грішем.

Зазначається, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента.

Попереднє медобстеження Трамп пройшов у лютому.

За його результатами здоров'я американського президента охарактеризували як «загалом дуже хороше».