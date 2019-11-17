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    У світі

    Трамп пройшов щорічний медичний огляд

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    <p>Дональд Трамп &laquo;скористався вільними вихідними&raquo; у Вашингтоні, щоб розпочати своє щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді</p> - Трамп пройшов щорічний медичний огляд

    Дональд Трамп «скористався вільними вихідними» у Вашингтоні, щоб розпочати своє щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді

    Глава Білого дому не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я

    Президент США Дональд Трамп у суботу відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.

    Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на речницю Білого дому Стефані Грішем.

    «В очікуванні дуже напруженого 2020 року, президент скористався вільними вихідними у Вашингтоні, щоб розпочати своє звичайне щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді», - сказала Грішем.

    Зазначається, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента.

    Попереднє медобстеження Трамп пройшов у лютому.

    За його результатами здоров'я американського президента охарактеризували як «загалом дуже хороше».

    здоров'я США Дональд Трамп лікарня президент
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