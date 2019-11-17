Трамп пройшов щорічний медичний огляд
Дональд Трамп «скористався вільними вихідними» у Вашингтоні, щоб розпочати своє щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді
Глава Білого дому не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я
Президент США Дональд Трамп у суботу відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.
Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на речницю Білого дому Стефані Грішем.
«В очікуванні дуже напруженого 2020 року, президент скористався вільними вихідними у Вашингтоні, щоб розпочати своє звичайне щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді», - сказала Грішем.
Зазначається, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента.
Попереднє медобстеження Трамп пройшов у лютому.
За його результатами здоров'я американського президента охарактеризували як «загалом дуже хороше».