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    Держдеп підтвердив достовірність «злитої» відповіді США на ультиматум Кремля

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    &laquo;Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми&raquo;, &ndash; зазначив речник Держдепу Нед Прайс - Держдеп підтвердив достовірність «злитої» відповіді США на ультиматум Кремля
    «Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми», – зазначив речник Держдепу Нед Прайс
    фото: Jacquelyn Martin / AP

    США не оприлюднювали документи, але підтвердили їхню достовірність

    Держдепартамент США підтвердив, що документи, які опублікувала іспанська газета El Pais, є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви щодо так званих гарантій безпеки. Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

    «Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми», – зазначив Прайс.

    Він додав, що США не оприлюднювали ці документи, але тепер, коли вони стали публічними, «ми можемо підтвердити те, що ми завжди говорили: ми єдині з нашими союзниками по НАТО в нашій рішучості брати участь у відкритій, конструктивній, серйозній серії дипломатичних зобов'язань».

    «Якщо Росія справді хоче домовитися про рішення, як вона стверджує, ці документи ясно показують, що шлях для цього є», – сказав Прайс.

    2 лютого впливова іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

    У документі йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

    Цього тижня Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки».

    Пізніше у вівторок Кремль заперечив, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

    Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

    У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

    А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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    Теги: Росія США НАТО політика документи Держдепартамент США
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    Держдеп підтвердив достовірність «злитої» відповіді США на ультиматум Кремля