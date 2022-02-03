Держдеп підтвердив достовірність «злитої» відповіді США на ультиматум Кремля

«Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми», – зазначив речник Держдепу Нед Прайс

США не оприлюднювали документи, але підтвердили їхню достовірність

Держдепартамент США підтвердив, що документи, які опублікувала іспанська газета El Pais, є справжньою письмовою відповіддю Вашингтона на пропозиції Москви щодо так званих гарантій безпеки. Про це сказав на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Я не бачу нічого, що свідчило б про те, що ці документи не є справжніми», – зазначив Прайс.

Він додав, що США не оприлюднювали ці документи, але тепер, коли вони стали публічними, «ми можемо підтвердити те, що ми завжди говорили: ми єдині з нашими союзниками по НАТО в нашій рішучості брати участь у відкритій, конструктивній, серйозній серії дипломатичних зобов'язань».

«Якщо Росія справді хоче домовитися про рішення, як вона стверджує, ці документи ясно показують, що шлях для цього є», – сказав Прайс.

2 лютого впливова іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

У документі йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

Цього тижня Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки».

Пізніше у вівторок Кремль заперечив, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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