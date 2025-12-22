Головна Світ Соціум
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
Проєкт має бути завершений до грудня 2026 року
фото: АР (ілюстративне)

За даними опозиції, головним партнерами в проєкті виступають Росія та Китай

У Білорусі реалізують масштабний закритий державний проєкт зі створення повноцінного виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів, яке може безпосередньо забезпечувати потреби російської армії у війні проти України. Про це представник білоруської опозиційної організації Belpol Володимир Жигар повідомив «Укрінформу», передає «Главком».

«За наявною у нас інформацією, в Білорусі з листопада 2023 року реалізується закритий державний проєкт під назвою «Участок», який передбачає створення повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів – 122 мм та 152 мм. Проєкт стратегічно пов'язаний з інтересами міністерства оборони РФ, оскільки кінцева продукція орієнтована на експорт і використання у війні проти України», – сказав Жигар.

За словами опозиціонера, проєкт має бути завершений до грудня 2026 року і може істотно посилити матеріально-технічне забезпечення збройної агресії РФ проти України. Засновниками заводу є компанія «Волатавто» та державне підприємство «Завод точної електромеханіки», а курує державний військово-промисловий комітет Республіки Білорусь.

За інформацією Belpol, виробництво розміщується у Слуцькому районі Мінської області – на території колишнього військового арсеналу поблизу населених пунктів Павлівка та Шищиці. Головним партнерами в проєкті виступають Росія та Китай.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні.

Теги: Білорусь росія війна

