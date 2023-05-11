Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги
Найбільшу кількість систем оповіщення планують розмістити в районах, які стали плацдармом для нападу на Україну
фото ілюстративне

Сирени планують встановитити в 52 населених пунктах

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі закуповує послуги з модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області. Про це повідомило місцеве видання«Флагшток» з посиланням на закупівлі відомства.

Проєкт покриває 52 населені пункти у восьми районах області, переважно в сільській місцевості. Сирени планують розмістити на будівлях сільських рад, дитсадків, шкіл та колгоспів.

Загальна кошторисна вартість робіт становить 433,8 тис. білоруських рублів (понад 6,3 млн грн). Кошти виділять з обласного бюджету. Систему хочуть запустити до грудня 2023 року.

Згідно із закупівлею, найбільшу кількість систем оповіщення планується розмістити в Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоєвському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 року стали плацдармом для нападу російських військ на Україну.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю українці розставили білборди з написом «Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм».

До слова, білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.

Теги: Білорусь війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Теракт нібито мали влаштувати 9 травня
Білорусь заявила про затримання осіб, які нібито готували теракти: кого звинувачує
9 травня, 19:38
Українці привітали білорусів на кордоні з 9 травня
На кордоні з Білоруссю з’явилися білборди з повчальним написом (відео)
9 травня, 16:11
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
Війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання
6 травня, 15:16

Соціум

Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги
Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги
Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру
Падіння ракети у Польщі: військові бачили об'єкт, але не повідомили міністру
Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію
Російський депутат заявив, що хоче захопити Естонію
Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження
Учені вперше створили колективний геном людства – дослідження
Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів
Російські солдати усе частіше тікають із частин: що показують дані військових судів
Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт
Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
22K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
4675
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
4181
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
4159
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
3671
У Путіна відбулась «остання ніч з колишнім гаремом»

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту