Білорусь на кордоні з Україною масово встановлює сирени повітряної тривоги

Найбільшу кількість систем оповіщення планують розмістити в районах, які стали плацдармом для нападу на Україну

Сирени планують встановитити в 52 населених пунктах

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі закуповує послуги з модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області. Про це повідомило місцеве видання«Флагшток» з посиланням на закупівлі відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проєкт покриває 52 населені пункти у восьми районах області, переважно в сільській місцевості. Сирени планують розмістити на будівлях сільських рад, дитсадків, шкіл та колгоспів.

Загальна кошторисна вартість робіт становить 433,8 тис. білоруських рублів (понад 6,3 млн грн). Кошти виділять з обласного бюджету. Систему хочуть запустити до грудня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно із закупівлею, найбільшу кількість систем оповіщення планується розмістити в Гомельському, Добруському, Брагінському, Лоєвському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 року стали плацдармом для нападу російських військ на Україну.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю українці розставили білборди з написом «Разом перемогли фашизм, разом переможемо рашизм».

До слова, білоруські прикордонники зганьбилися, коли спробували відкрити вогонь по українському дрону, що моніторив лінію державного кордону України. Білоруси так і не змогли попасти в БПЛА в жодному положенні: ні стоячи, ні лежачи.