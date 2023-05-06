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Війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
фото з відкритих джерел

Моніторингова група зазначає, що, попри такі тривалі військові навчання, білоруські солдати все ще не готові до наступу через відсутність бойового досвіду

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 15 травня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 травня, проте більшість все ж продовжить роботу.

Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:

  • 227 загальновійськовий полігон »Борисівський» (Борисівський район) до 13.05;
  • полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 15.05;
  • полігон »Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 15.05;
  • полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 14.05;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 13.05;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 15.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 14.05;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 14.05.

«Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 54 тижні», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що відбулася чергова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, які охороняють кордон з Україною.

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Теги: Білорусь військові навчання кордон

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