Білорусь визначилась із представником на «Євробачення»



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Гурт Val виконуватиме пісню білоруською мовою

Гурт Val виконуватиме пісню білоруською мовою

На «Євробаченні-2020» Білорусь представлятиме гурт Val. Про це стало відомо зі сторінки «Євробачення Україна» у Facebook.

«Наш північний сусід - Білорусь - обрала своїх представників на «Євробаченні −2020». До Роттердама поїде гурт VAL з піснею «Да вiдна», — йдеться у повідомленні.

«Val» — білоруський музичний дует, який виконує свої пісні у жанрі R&B, поп та хіп-хоп. Був створений 2016 року вокалісткою Валерією Грибусовою та продюсером Владом Пашкевичем.

Так, музиканти гурту експериментують з house, R&B, pop та hip-hop у поєднанні з vogue та fashion.

Val виконуватиме пісню білоруською мовою, що потішило їх прихильників.

Як повідомляв «Главком», представляти Україну на Євробаченні буде група Go_A.

Планується, що пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

Проте напередодні стало відомо, що конкурс можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса.