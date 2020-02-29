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    У світі

    Білорусь визначилась із представником на «Євробачення»

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    Гурт Val виконуватиме пісню білоруською мовою - Білорусь визначилась із представником на «Євробачення»
    Гурт Val виконуватиме пісню білоруською мовою

    Гурт Val виконуватиме пісню білоруською мовою

    На «Євробаченні-2020» Білорусь представлятиме гурт Val. Про це стало відомо зі сторінки «Євробачення Україна» у Facebook.

    «Наш північний сусід - Білорусь - обрала своїх представників на «Євробаченні −2020». До Роттердама поїде гурт VAL з піснею «Да вiдна», — йдеться у повідомленні.

    «Val» — білоруський музичний дует, який виконує свої пісні у жанрі R&B, поп та хіп-хоп. Був створений 2016 року вокалісткою Валерією Грибусовою та продюсером Владом Пашкевичем.

    Так, музиканти гурту експериментують з house, R&B, pop та hip-hop у поєднанні з vogue та fashion.

    Val виконуватиме пісню білоруською мовою, що потішило їх прихильників.

    Як повідомляв «Главком», представляти Україну на Євробаченні буде група Go_A.

    Планується, що пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик «Відкривайся!» (Open Up).

    Проте напередодні  стало відомо, що конкурс можуть перенести в разі збільшення епідемії коронавіруса

    Білорусь Євробачення музика
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