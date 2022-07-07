  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною
рус
    Події в Україні

    Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною

    На півдні Білорусі триває обмеження для польотів на висотах від 0 до 19 800 метрів - Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною
    На півдні Білорусі триває обмеження для польотів на висотах від 0 до 19 800 метрів
    фото ілюстративне

    Польоти заборонені до 7 жовтня

    Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

    «Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена з 8 липня по 7 жовтня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

    Сказано, що обмеження не поширюється на авіацію збройних сил та держприкордонкомітету Білорусі. Територія зони обмеження не змінилася.

    Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.

    Нагадаємо, що у Чорному морі перебуває три надводних та два підводних ворожих ракетоносії. Таким чином противник може атакувати Україну одночасно 30 ракетами.

    Крім цього, Білорусь також продовжила військові навчання поблизу кордону.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною