Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною

На півдні Білорусі триває обмеження для польотів на висотах від 0 до 19 800 метрів

Польоти заборонені до 7 жовтня

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

«Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена з 8 липня по 7 жовтня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Сказано, що обмеження не поширюється на авіацію збройних сил та держприкордонкомітету Білорусі. Територія зони обмеження не змінилася.

Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була введена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.

Нагадаємо, що у Чорному морі перебуває три надводних та два підводних ворожих ракетоносії. Таким чином противник може атакувати Україну одночасно 30 ракетами.

Крім цього, Білорусь також продовжила військові навчання поблизу кордону.

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