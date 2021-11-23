Білоруські чиновники злякались у театрі червоних стрічок та фрази «Живе Фландрія!»

Після прем'єри «Тіля» чиновники вітали і нагороджували акторів, але виставу раптом зняли з репертуару

Вистава розповідає про пригоди нідерландського середньовічного героя Тіля Уленшпігеля

У Білорусії з репертуару вітебського театру зняли п'єсу «Тіль». За твердженням анонімних джерел серед співробітників театру, спектакль заборонила ставити білоруська влада через фразу «Живе Фландрія!». Про випадок повідомляє Zerkalo.

21 листопада у Вітебську в Національному театрі імені Якуба Коласа відбулася прем'єра вистави «Тіль», яка розповідає про пригоди нідерландського середньовічного героя Тіля Уленшпігеля. Виставу поставили за однойменним романом бельгійського письменника Шарля Де Костера, у центрі сюжету якого – боротьба фламандців (один із двох основних народів Бельгії та значна меншість у Нідерландах) проти володарювання Іспанії.

Фото: kolastheatre.by

На показі були присутні білоруські чиновники, зокрема міністр культури Білорусії Анатолій Маркевич та начальник головного управління державних спеціальних культурних заходів Ірина Дріга. Після закінчення вистави гості з міністерства культури нагородили акторів та привітали театр з 95-річчям, проте після їхнього відвідування вистава з репертуару зникла.

За даними джерел, чиновникам не сподобалася репліка «Живе Фландрія!» (ймовірно, через співзвуччя з гаслом опозиції «Живе Білорусь!», яке нещодавно запропонували заборонити в Білорусії) та використання на сцені червоних стрічок. Фраза звучала білоруською мовою, оскільки ця мова є основною мовою вітебського театру.

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