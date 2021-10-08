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    Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру, серед фаворитів – Навальний

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    Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру - Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру, серед фаворитів – Навальний
    Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру
    Фото з відкритих джерел

    Безумовний фаворит у букмекерів – Всесвітня організація охорони здоров'я

    Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить ім'я лауреата премії миру, на яку претендують 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій.

    Серед фаворитів називають екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

    Безумовний фаворит у букмекерів – Всесвітня організація охорони здоров'я. Номінацію їй приніс проєкт COVAX, в якому бере участь і вакцинний альянс Gavi.

    Цей глобальний проєкт спрямований на забезпечення швидкого та справедливого доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів через допомогу у виробництві та постачаннях.

    До кінця 2021 року за цим проєктом передбачається поставити близько двох мільярдів доз різних вакцин, в тому числі більше половини – до 92 країн з низьким рівнем доходів.

    Наступним у списку фаворитів ідуть «Репортери без кордонів».

    Приблизно порівну букмекери оцінюють шанси Олексія Навального, Світлани Тихановської та Грети Тунберг.

    У списку можливих претендентів також фігурують Джо Байден, Ангела Меркель і Білл Гейтс.

    Премія миру – одна з шести Нобелівських премій миру, що заснував шведський винахідник Альфред Нобель.

    Висувати кандидатів на премію миру можуть наступні люди:

    • дійсні та колишні члени норвезького Нобелівського комітету, а також радники, призначені Нобелівським інститутом;
    • члени національних парламентів й урядів різних країн, а також члени Міжпарламентського союзу;
    • члени Міжнародного арбітражного суду в Гаазі;
    • члени комісії постійного міжнародного бюро з питань миру;
    • члени й асоційовані члени Детройського міжнародного інституту;
    • професори університетів в області політичних наук, юриспруденції, історії та філософії
    • лауреати Нобелівських премій миру.

    Нобелівська премія миру вважається найпрестижнішою міжнародною премією. Її розмір становить 9 млн шведських крон. Нобелівська премія миру вручається щорічно 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля.

    Нагадаємо, раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

    Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

    Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

    Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.

    Теги: Нобелівська премія Білл Гейтс премія
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    Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру, серед фаворитів – Навальний