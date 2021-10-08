Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру, серед фаворитів – Навальний

Сьогодні назвуть ім'я лауреата Нобелівської премії миру

Безумовний фаворит у букмекерів – Всесвітня організація охорони здоров'я

Нобелівський комітет 8 жовтня оголосить ім'я лауреата премії миру, на яку претендують 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій.

Серед фаворитів називають екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

Безумовний фаворит у букмекерів – Всесвітня організація охорони здоров'я. Номінацію їй приніс проєкт COVAX, в якому бере участь і вакцинний альянс Gavi.

Цей глобальний проєкт спрямований на забезпечення швидкого та справедливого доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів через допомогу у виробництві та постачаннях.

До кінця 2021 року за цим проєктом передбачається поставити близько двох мільярдів доз різних вакцин, в тому числі більше половини – до 92 країн з низьким рівнем доходів.

Наступним у списку фаворитів ідуть «Репортери без кордонів».

Приблизно порівну букмекери оцінюють шанси Олексія Навального, Світлани Тихановської та Грети Тунберг.

У списку можливих претендентів також фігурують Джо Байден, Ангела Меркель і Білл Гейтс.

Премія миру – одна з шести Нобелівських премій миру, що заснував шведський винахідник Альфред Нобель.

Висувати кандидатів на премію миру можуть наступні люди:

дійсні та колишні члени норвезького Нобелівського комітету, а також радники, призначені Нобелівським інститутом;

члени національних парламентів й урядів різних країн, а також члени Міжпарламентського союзу;

члени Міжнародного арбітражного суду в Гаазі;

члени комісії постійного міжнародного бюро з питань миру;

члени й асоційовані члени Детройського міжнародного інституту;

професори університетів в області політичних наук, юриспруденції, історії та філософії

лауреати Нобелівських премій миру.

Нобелівська премія миру вважається найпрестижнішою міжнародною премією. Її розмір становить 9 млн шведських крон. Нобелівська премія миру вручається щорічно 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

Днем раніше у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.