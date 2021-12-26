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    Біля берегів Лівії перекинувся човен із мігрантами: щонайменше 27 загиблих

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    На сушу викинуло тіла потонулих - Біля берегів Лівії перекинувся човен із мігрантами: щонайменше 27 загиблих
    На сушу викинуло тіла потонулих
    фото: afp

    Трьох людей вдалось врятувати

    На узбережжі Лівії у місті Хомс знайшли тіла щонайменше 27 мігрантів. Вони прямували до Європи. Про це інформує Al Jazeera.

    Загиблих виявили на західному узбережжі, у двох районах міста. Серед них було двоє жінок та немовля. Трьох людей вдалось врятувати.

    Місцевий чиновник припустив, що у Середземному морі міг перекинутись човен із мігрантами. Тому, за його словами, кількість загиблих невдовзі ще може зрости.

    Міжнародна організація з міграції оприлюднила статистику, що близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті. Це цифри тільки за 2021 рік.

    Нагадаємо, влітку біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв.

    Також біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС.

    Раніше біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами: понад 70 загиблих.

    Теги: мігранти чиновник потонули Лівія немовля
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    Біля берегів Лівії перекинувся човен із мігрантами: щонайменше 27 загиблих