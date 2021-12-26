Біля берегів Лівії перекинувся човен із мігрантами: щонайменше 27 загиблих
Трьох людей вдалось врятувати
На узбережжі Лівії у місті Хомс знайшли тіла щонайменше 27 мігрантів. Вони прямували до Європи. Про це інформує Al Jazeera.
Загиблих виявили на західному узбережжі, у двох районах міста. Серед них було двоє жінок та немовля. Трьох людей вдалось врятувати.
Місцевий чиновник припустив, що у Середземному морі міг перекинутись човен із мігрантами. Тому, за його словами, кількість загиблих невдовзі ще може зрости.
Міжнародна організація з міграції оприлюднила статистику, що близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті. Це цифри тільки за 2021 рік.
Нагадаємо, влітку біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами: більше 50 жертв.
Також біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС.
Раніше біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами: понад 70 загиблих.