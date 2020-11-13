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    У світі

    Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами: понад 70 загиблих

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    Всього на борту човна, який затонув, перебували понад 120 осіб - Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами: понад 70 загиблих
    Всього на борту човна, який затонув, перебували понад 120 осіб
    Архівне фото

    Тільки в цьому році не менше 900 осіб потонули в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи

    Біля берегів Лівії неподалік від портового міста Хомс зазнало аварії судно з нелегальними мігрантами: загинули не менше 74 осіб.

    Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції.

    Всього на борту човна перебували понад 120 осіб, 47 з них врятували. Людей доставили на берег берегова охорона і місцеві рибалки.

    Наразі виявлено тіла 31 загиблого. Рятувальники продовжують пошуки інших жертв.

    У Міжнародній організації з міграції відзначають, що тільки в цьому році не менше 900 осіб потонули в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи. Понад 11 тисяч осіб, які намагалися покинути Лівію, були повернуті в країну.

    До слова, в Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії.

    Теги: Європа мігранти смерть на воді потонули рятувальники Лівія
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