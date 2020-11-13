Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами: понад 70 загиблих
Тільки в цьому році не менше 900 осіб потонули в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи
Біля берегів Лівії неподалік від портового міста Хомс зазнало аварії судно з нелегальними мігрантами: загинули не менше 74 осіб.
Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції.
Всього на борту човна перебували понад 120 осіб, 47 з них врятували. Людей доставили на берег берегова охорона і місцеві рибалки.
Наразі виявлено тіла 31 загиблого. Рятувальники продовжують пошуки інших жертв.
У Міжнародній організації з міграції відзначають, що тільки в цьому році не менше 900 осіб потонули в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи. Понад 11 тисяч осіб, які намагалися покинути Лівію, були повернуті в країну.
До слова, в Угорщині затримали українця, який віз у багажнику авто п’ятьох громадян Сирії.