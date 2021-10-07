Біля Токіо стався сильний землетрус (відео)

Через землетрус було повністю зупинено рух метро, а також швидкісних експресів Shinkansen

Загроза цунамі після сильного землетрусу в японській столиці відсутня, але можуть виникнути повторні поштовхи

Землетрус магнітудою 6,1 стався неподалік від столиці Японії – Токіо. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на національне метеорологічне управління країни в четвер, 7 жовтня.

Епіцентр підземних поштовхів містився на кордоні префектур Токіо і Тіба. Осередок залягав на глибині 80 кілометрів.

Загроза цунамі після сильного землетрусу в японській столиці відсутня, але можуть виникнути повторні поштовхи.

Через землетрус було повністю зупинено рух метро, а також швидкісних експресів Shinkansen. При канцелярії прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда створений екстрений штаб зі збору інформації.

У будівлях Токіо сильно розгойдувалися меблі і стіни. Коливання тривали близько 20 секунд. На вулицях спрацювала екстрена система попередження.

При цьому землетрус не призвів до нештатних ситуацій на зупиненій АЕС «Токай-2» у префектурі Ібаракі на схід від Токіо.

Напередодні у Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб.

Також наприкінці вересня острів Крит сколихнув сильний землетрус.