Біля Токіо стався сильний землетрус (відео)
Загроза цунамі після сильного землетрусу в японській столиці відсутня, але можуть виникнути повторні поштовхи
Землетрус магнітудою 6,1 стався неподалік від столиці Японії – Токіо. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на національне метеорологічне управління країни в четвер, 7 жовтня.
Епіцентр підземних поштовхів містився на кордоні префектур Токіо і Тіба. Осередок залягав на глибині 80 кілометрів.
Загроза цунамі після сильного землетрусу в японській столиці відсутня, але можуть виникнути повторні поштовхи.
のぞみ58号(N700S)— [email protected]ヒルズリーマン (@N787US) October 7, 2021
新横浜〜品川間走行中
地震により緊急停止。
もともと速度出す区間ではありませんが横揺れを感じました。
現在東京ー静岡間で停電中#東海道新幹線 #地震 #運行情報 pic.twitter.com/bWEtG9AeFY
Через землетрус було повністю зупинено рух метро, а також швидкісних експресів Shinkansen. При канцелярії прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда створений екстрений штаб зі збору інформації.
У будівлях Токіо сильно розгойдувалися меблі і стіни. Коливання тривали близько 20 секунд. На вулицях спрацювала екстрена система попередження.
報道ステーションが揺れた！#緊急地震速報 #地震 #震度5強 pic.twitter.com/J9oFhnc9sR— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) October 7, 2021
При цьому землетрус не призвів до нештатних ситуацій на зупиненій АЕС «Токай-2» у префектурі Ібаракі на схід від Токіо.
Напередодні у Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб.
Також наприкінці вересня острів Крит сколихнув сильний землетрус.