У Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб

Не менш 15 людей загинули під час землетрусу на півдні Пакистану. Про це повідомляє AFP News Agency на своїй сторінці в Twitter з посиланням на представників управління по боротьбі зі стихійними лихами.

Землетрус стався в ніч на четвер.

Магнітуда землетрусу - 5,8. Епіцентр поштовху залягав на глибині 10 км і знаходився приблизно в 100 км від міста Кветта. Землетрус, за інтенсивністю струсів в епіцентрі, оцінюється як «руйнівний».

Як повідомили в управлінні, загинули від 15 до 20 осіб.

#BREAKING At least 15 killed in earthquake in southern Pakistan: disaster management officials pic.twitter.com/N8TVAQR2zL