У Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб

Жертвами землетрусу в Пакистані стали як мінімум 15 осіб

Землетрус, за інтенсивністю струсів в епіцентрі, оцінюється як «руйнівний»

Не менш 15 людей загинули під час землетрусу на півдні Пакистану. Про це повідомляє AFP News Agency на своїй сторінці в Twitter з посиланням на представників управління по боротьбі зі стихійними лихами.

Землетрус стався в ніч на четвер.

Магнітуда землетрусу - 5,8. Епіцентр поштовху залягав на глибині 10 км і знаходився приблизно в 100 км від міста Кветта. Землетрус, за інтенсивністю струсів в епіцентрі, оцінюється як «руйнівний».

Як повідомили в управлінні, загинули від 15 до 20 осіб.

#BREAKING At least 15 killed in earthquake in southern Pakistan: disaster management officials pic.twitter.com/N8TVAQR2zL — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2021

У відомстві також зазначили, що число загиблих може збільшитися.

Як відомо, 27 вересня о 09:17 за київським часом на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

Згодом стало відомо, що шестибальний землетрус на Криті зруйнував будинки і храми (фото).

Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.