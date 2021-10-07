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    У Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб

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    Жертвами землетрусу в Пакистані стали як мінімум 15 осіб - У Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб
    Жертвами землетрусу в Пакистані стали як мінімум 15 осіб
    Фото: Akhtar Soomro / Reuters

    Землетрус, за інтенсивністю струсів в епіцентрі, оцінюється як «руйнівний»

    Не менш 15 людей загинули під час землетрусу на півдні Пакистану. Про це повідомляє AFP News Agency на своїй сторінці в Twitter з посиланням на представників управління по боротьбі зі стихійними лихами.

    Землетрус стався в ніч на четвер.

    Магнітуда землетрусу - 5,8. Епіцентр поштовху залягав на глибині 10 км і знаходився приблизно в 100 км від міста Кветта. Землетрус, за інтенсивністю струсів в епіцентрі, оцінюється як «руйнівний».

    Як повідомили в управлінні, загинули від 15 до 20 осіб.

    У відомстві також зазначили, що число загиблих може збільшитися.

    Як відомо, 27 вересня о 09:17 за київським часом на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр був на глибині 8,7 км за 7 км від міста Трапсано.

    Згодом стало відомо, що шестибальний землетрус на Криті зруйнував будинки і храми (фото).

    Минулого тижня на Тернопільщині стався землетрус, відлуння якого відчули за 100 км (карта).

    Зокрема, відомо, що відлуння землетрусу із Тернопільщини докотилося до Вінницької області.

    Також Австралію сколихнув один з найсильніших землетрусів в історії (відео).

    Нагадаємо, у Донецькій області в неділю, 19 вересня, стався землетрус, магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. А на початку вересня у Карпатах стався землетрус.

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    Теги: стихійні лиха Пакистан землетрус
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    У Пакистані стався землетрус: загинули 15 осіб