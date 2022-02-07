Біля узбережжя Лівану зазнав аварії танкер із дизельним пальним
Про витік вантажу наразі немає інофрмації
Рульовий механізм танкера Pyxis Epsilon був пошкоджений внаслідок негоди напередодні, аварія сталася неподалік від містечка Амшит, що у Лівані. Про це повідомляє портал Fleet Mon.
На час аварії судно перевозило приблизно 42 тис. тонн дизельного палива.
Про можливий витік палива не повідомляється.
Танкер прибув до Лівану з Туреччини. Обставини аварії наразі невідомі, розмір пошкоджень також невідомий.
Нагадаємо, стосовно аварії танкера Delfi: справу проти екскомандира корабля передали до суду.
Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
Судно не мало належних реєстраційних документів.
Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.