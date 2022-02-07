  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Біля узбережжя Лівану зазнав аварії танкер із дизельним пальним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Судно перевозило 42 тис. тонн палива - Біля узбережжя Лівану зазнав аварії танкер із дизельним пальним
    Судно перевозило 42 тис. тонн палива
    фото: fleetmon.com

    Про витік вантажу наразі немає інофрмації

    Рульовий механізм танкера Pyxis Epsilon був пошкоджений внаслідок негоди напередодні, аварія сталася неподалік від містечка Амшит, що у Лівані. Про це повідомляє портал Fleet Mon.

    На час аварії судно перевозило приблизно 42 тис. тонн дизельного палива.

    Про можливий витік палива не повідомляється.

    Танкер прибув до Лівану з Туреччини. Обставини аварії наразі невідомі, розмір пошкоджень також невідомий.

    Нагадаємо, стосовно аварії танкера Delfi: справу проти екскомандира корабля передали до суду.

    Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер Delfi сів на мілину біля узбережжя Одеси. Судновласник не дозволив екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.

    Судно не мало належних реєстраційних документів.

    Унаслідок витоку нафтопродуктів з борту судна сталося забруднення акваторії морського порту, аналізи інспекторів Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді у 157 разів.


    Теги: аварія дизельне пальне Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля узбережжя Лівану зазнав аварії танкер із дизельним пальним