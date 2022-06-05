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    У світі

    Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу (фото)

    Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу - Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу (фото)
    Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу
    фото: Kulik Bertrand

    На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік

    Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу в Парижі, повідомляє телеканал BFMTV, посилаючись на очевидця.

    Фотограф Кулік Бертран розповів у соціальних мережах, блискавка вразила символ Парижа приблизно о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).

    Він також опублікував дві фотографії події.

    На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік. Її автор Гюстав Ейфель все передбачив і оснастив пам'ятку чотирма громовідводами, тому небесний заряд ніяк не шкодить вежі і небезпечний для населення.

    Теги: стихійні лиха Франція Ейфелева вежа
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    Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу (фото)