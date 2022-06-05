Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу (фото)
На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік
Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу в Парижі, повідомляє телеканал BFMTV, посилаючись на очевидця.
Фотограф Кулік Бертран розповів у соціальних мережах, блискавка вразила символ Парижа приблизно о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).
Він також опублікував дві фотографії події.
Impact de foudre sur la tour Eiffel cet après vers 18h pendant le scintillement :) Pris simultanément avec 2 appareils. #meteoparis #keraunos #mairiedeparis #weather #toureiffel #meteoville #paris #france #lejournaldelameteo #meteofrance #weather_channel #lachainemeteo pic.twitter.com/gQxF80EPKe— Kulik Bertrand (@ptrenard) June 4, 2022
На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік. Її автор Гюстав Ейфель все передбачив і оснастив пам'ятку чотирма громовідводами, тому небесний заряд ніяк не шкодить вежі і небезпечний для населення.