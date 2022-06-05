Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу (фото)

На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік

Блискавка вдарила в Ейфелеву вежу в Парижі, повідомляє телеканал BFMTV, посилаючись на очевидця.

Фотограф Кулік Бертран розповів у соціальних мережах, блискавка вразила символ Парижа приблизно о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).

Він також опублікував дві фотографії події.

На сайті Ейфелевої вежі пояснюється, що вона зазнає ударів блискавки в середньому по п'ять разів на рік. Її автор Гюстав Ейфель все передбачив і оснастив пам'ятку чотирма громовідводами, тому небесний заряд ніяк не шкодить вежі і небезпечний для населення.