Зустріч Трамп з Сі Цзіньпіном покаже, чи зроблять США стратегічну помилку чи ні

Попри поширену думку, що США – це згасаюча імперія, яка програє економічні перегони Китаю, реальність свідчить про зворотне. Аналіз The New York Times показує, що Пекін може ніколи не наздогнати Вашингтон, оскільки його модель управління містить фундаментальні вади, передає «Главком».

Історія доводить, що найціннішими активами нації є політична свобода та відкриті ринки. Китай же під керівництвом Сі Цзіньпіна зробив ставку на агресивну промислову політику, вливаючи мільярди у робототехніку та електромобілі. Проте такий підхід рідко працює у довгостроковій перспективі: керівники компаній орієнтуються на політичні накази, а не на ефективність, що породжує корупцію та «зомбування» корпоративного сектору. Корпоративний борг Китаю з 2019 року подвоївся, тоді як доходи зросли лише на 30%.

Економічна стабільність КНР зараз під загрозою через низку факторів:

бульбашка на ринку житла призвела до появи «міст-привидів» та виснаження заощаджень громадян.

робоча сила стрімко старіє та скорочується.

високе безробіття серед молоді та масова еміграція.

свавілля влади лякає бізнес, а постійні чистки в армії породжують параною.

На відміну від США, які мають здатність адаптуватися, Китай демонструє «крихку силу» – вона занадто жорстка і не здатна гнутися, що рано чи пізно призведе до розпаду. Саме це робить КНР небезпечною зараз. Країни в стані занепаду схильні до ризикованих азартних ігор. Як Путін вторгся в Україну, відчуваючи втрату впливу, так і Сі може піддатися спокусі захопити Тайвань, усвідомлюючи, що час для мирного домінування вичерпано.

Мудра політика Вашингтона має бути «голубиною» у питаннях торгівлі, але «яструбиною» у захисті союзників. Поточна невизначеність щодо Тайваню та загрози торговельних воєн лише ускладнюють ситуацію. Якщо адміністрація Трампа під час візиту до Пекіна спробує виміняти збройну підтримку Тайваню на економічні чи дипломатичні поступки (наприклад, щодо постачання металів), це стане стратегічним фіаско.

Головна перевага Америки – в її здатності до самозцілення через демократичні інститути. У Комуністичної партії Китаю такого механізму немає, що робить її небезпечною для світу сьогодні та приреченою на внутрішню катастрофу в майбутньому.

Як відомо, разом із президентом Трампом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі в Пекіні обговорить із головою Китаю Сі Цзіньпіном питання продажу зброї Тайваню та справу ув’язненого медіамагната Джиммі Лая.

Трамп зазначив журналістам у Білому домі, що проведе цю дискусію, хоча президент Сі хотів би, щоб США не підтримували оборону острова. Китай стверджує, що Тайвань належить йому, тоді як Вашингтон дотримується політики «єдиного Китаю», не висловлюючи думки щодо суверенітету острова, але допомагаючи в його обороні згідно із законом.