Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ

НПЗ у Туапсе один із ключових нафтопереробних об'єктів на півдні Росії

Вночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.

Офіційної інформації наразі немає.

Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Морський термінал та нафтопереробний завод (НПЗ) у Туапсі утворюють єдиний виробничий комплекс, що належить компанії «Роснефть». Це є ключовим вузол для експорту російських нафтопродуктів через Чорне море.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, у ніч на 20 травня у Ставропольському краї Росії пролунала серія вибухів.

Безпілотники атакували місто Невинномиськ, що в Ставропольському краї Росії. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий завод «Невинномиський Азот», на якому після серії вибухів, ймовірно, спалахнула пожежа.

Це вже не перша атака на «Невинномиський Азот»: у червні 2025 року дрони також уражали це підприємство. Тоді губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив падіння уламків у промисловій зоні та повідомив про одного постраждалого.