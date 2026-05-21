Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці

Сі Цзіньпін став впливовим світовим державним діячем, який ефективно взаємодіє з Вашингтоном та приймає світових лідерів для стабілізації відносин з Китаєм

Нещодавні дипломатичні зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна спочатку з президентом США Дональдом Трампом, а згодом із російським диктатором Володимиром Путіним наочно продемонстрували перехідний період у світовій політиці та висвітлили чотири ключові аспекти сучасного світоустрою, де провідні лідери занурюють планету в глибокий хаос. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Першим аспектом є утвердження Сі Цзіньпіна як домінантного світового діяча, який з січня 2025 року переграв Трампа у торговельній війні, виставив суворі вимоги щодо Тайваню та переформатував відносини з Вашингтоном на користь Пекіна. При цьому у відносинах із Москвою Китай виступає старшим партнером: виснажена війною Росія дедалі більше занурюється в залежність від КНР. Попри те, що обидві автократії прикривають тили одна одної на тлі протистояння із Заходом, Пекін отримує можливість диктувати жорсткі умови в питаннях торгівлі та енергетики.

Друга тема доводить, що справжні цілі Китаю лежать у союзі з РФ для руйнування глобального порядку США. Дипломатія Сі Цзіньпіна з Трампом, якого президент США називає «добрим другом» у мріях про керівництво світом у форматі G2, є лише тактичним ходом. Вона дає Китаю час на розбудову «економіки-фортеці» шляхом накопичення палива й продовольства, а також дозволяє приглушити опір Вашингтона щодо обмеження експорту напівпровідників чи озброєння Тайваню.

Третій аспект показує, що Сі Цзіньпін, Путін і Трамп спільно занурюють світ у нестабільність. Російська агресія в Україні, тиск на НАТО, атаки на демократичні процеси та допомога Ірану й хуситам підривають свободу морів. Китай одночасно зазіхає на території сусідів від Бутану до Південнокитайського моря, нарощує армію для конфлікту в Тихому океані та затоплює ринки промисловим експортом. Дії Трампа є не менш неоднозначними: його егоїстичний односторонній підхід, спроби розколоти ЄС через підтримку Віктора Орбана та невдала війна з Іраном лише послабили західні альянси. Ба більше, у Пекіні Трамп розмірковував про об'єднання США, Росії та КНР задля паралізування Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, що змусило інші демократії вважати Сполучені Штати співучасником ревізіоністських автократій.

Четвертим підсумком є настання періоду небезпечної нестабільності. Подальший розвиток подій залежить від того, чи усвідомлять США свої справжні інтереси, які історично базувалися на співпраці з демократичними союзниками, а не на заграванні з тиранами. Наразі Сі Цзіньпін та Путін упевнені, що обмеження їхньої влади руйнуються, і якщо Америка не об'єднається з партнерами для стримування цих амбіцій, лідери автократій можуть досягти своєї мети.

Як відомо, російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви.

Нагадаємо, що Росія та Китай все ж домовилися про будівництво нової залізничної лінії через спільний кордон для розширення вантажного сполучення між країнами. Відповідну угоду погодили під час зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Угоду підписали у Пекіні під час церемонії за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Проєкт передбачає будівництво другої залізничної лінії між російським Забайкальськом та китайською Манчьжурією у регіоні Внутрішня Монголія.