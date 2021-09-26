У Німеччині розпочалося голосування на виборах у Бундестаг

На виборах зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47

У Німеччині о 08 за місцевим часом (09 за київським) відкрилися понад 60 тисяч виборчих дільниць. Про це повідомляє Укрінформ.

Правом голосувати можуть скористатися 60,4 млн із 83,2 млн населення ФРН. Велика частина з них уже проголосували поштою, у тому числі канцлер Ангела Меркель.

З 54 зареєстрованих у Німеччині партій до виборів допущені рекордні 47, з них 14 – уперше. Загалом зареєстрована рекордна кількість претендентів на місця у федеральному парламенті – 6211. Наймолодшому з них 18 років, найстаршому – 91.

Хоча жінок-виборців рівно на 2 млн більше, ніж чоловіків, серед кандидатів частка жінок становить усього 33%.

Попередні результати оголосять уже в 18.00, Перевірятимуть бюлетені будуть 4-5 тижнів.

За даними останніх опитувань розрив у рейтингах основних конкурентів – консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів СДПН становить 1-3 проценти.

За оцінками експертів, кількість депутатів Бундестагу 20 скликання може перевищити 900 (за даними Politbarometer, – 912). Нагадаємо, нинішній склад найвищого законодавчого органу ФРН становить 709 депутати, що робить його другим найчисельнішим парламентом світу після Китаю.

Окрім виборів у Бундестаг цього ж дня проходять вибори в земельні парламенти, ландтаги, в Берліні та землі Мекленбург-Передня Померанія. Там, за попередніми оцінками, лідує СДПН, яке і зараз очолює уряди цих адміністративних одиниць.

Нагадаємо також, що на думку журналіста Костянтина фон Еггерта, після виборів у Німеччині ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, у Німеччині в неділю пройдуть парламентські вибори. Ангела Меркель свою кандидатуру на цих виборах не виставляє і залишає посаду канцлера після 16 років при владі.