«Борат 2» отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія»

Саша Барон Коен, який зіграв у картині головну роль, завоював «Золотий глобус» за «Кращу комедійну роль»

Фільм «Борат 2» режисера Джейсона Уолінера отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія / мюзикл».

Трансляцію 78-й церемонії вручення нагороди веде NBC.

У даній категорії на нагороду також претендували мюзикл «Гамільтон» Томаса Каіла, «Зависнути в Палм-Спрінгс» Макса Барбакова, «Випускний» Райана Мерфі і «Мьюзік» співачки Sia.

Congratulations to Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Borat Subsequent Moviefilm. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/oM7WseKasi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Саша Барон Коен, який зіграв у картині головну роль, завоював «Золотий глобус» за «Кращу комедійну роль».

Congratulations to Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Borat Subsequent Moviefilm. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/oM7WseKasi — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Раніше Актор Чедвік Боузман був посмертно удостоєний нагороди «Золотий глобус» у категорії «Кращий драматичний актор» за роль у фільмі «Ма Рейні: Мати блюзу».

Нагороду артиста, який виконав головну роль у фільмі «Чорна пантера» вручили його вдові.

Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.