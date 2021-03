«Борат 2» отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія»

Фільм «Борат 2» режисера Джейсона Уолінера отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія / мюзикл».

Трансляцію 78-й церемонії вручення нагороди веде NBC.

У даній категорії на нагороду також претендували мюзикл «Гамільтон» Томаса Каіла, «Зависнути в Палм-Спрінгс» Макса Барбакова, «Випускний» Райана Мерфі і «Мьюзік» співачки Sia.

Congratulations to Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Borat Subsequent Moviefilm. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/oM7WseKasi