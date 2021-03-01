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    «Борат 2» отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія»

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    &laquo;Борат 2&raquo; отримав &laquo;Золотий Глобус&raquo; - «Борат 2» отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія»
    «Борат 2» отримав «Золотий Глобус»

    Саша Барон Коен, який зіграв у картині головну роль, завоював «Золотий глобус» за «Кращу комедійну роль»

    Фільм «Борат 2» режисера Джейсона Уолінера отримав «Золотий Глобус» в категорії «Краща комедія / мюзикл».

    Трансляцію 78-й церемонії вручення нагороди веде NBC.

    У даній категорії на нагороду також претендували мюзикл «Гамільтон» Томаса Каіла, «Зависнути в Палм-Спрінгс» Макса Барбакова, «Випускний» Райана Мерфі і «Мьюзік» співачки Sia.

    Саша Барон Коен, який зіграв у картині головну роль, завоював «Золотий глобус» за «Кращу комедійну роль».

    Раніше Актор Чедвік Боузман був посмертно удостоєний нагороди «Золотий глобус» у категорії «Кращий драматичний актор» за роль у фільмі «Ма Рейні: Мати блюзу».

    Нагороду артиста, який виконав головну роль у фільмі «Чорна пантера» вручили його вдові.

    Також нагадаємо, що дві українські стрічки потрапили в довгий перелік номінантів на «Оскар-2021». Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення «Оскарів» відбудеться 25 квітня. Зазвичай «Оскар» вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    Теги: Twitter актор премія фільм
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