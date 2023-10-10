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Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася
Лідер проросійської партії «Курс – соціальна демократія» (Smer-SD) Роберт Фіцо, яка отримала перше місце на парламентських виборах у Словаччині
Фото: Depositphotos

Члени правління партії «Голос» понад годину вели перемовини між собою щодо того, з ким починати коаліційні перемовини

Імовірність того, що наступний уряд Словаччини очолить колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який хоче припинити військову підтримку України Словаччиною, зросла після того,  коли лідер лівої партії «Голос», яка має «золоту акцію»у формуванні будь-якого уряду після виборів, заявив, що розглядатиме лише коаліцію з Фіцо. Про це пише Reuters.

Як зазначається, члени правління партії «Голос» понад годину вели перемовини між собою щодо того, з ким починати коаліційні перемовини. «Правління одностайно вирішило, що «Голос» буде вести подальші перемовини щодо урядової коаліції зі Smer та SNS», – оголосив її лідер, експрем’єр Петер Пеллегріні.

Також з цього часу «Голос» припиняє неформальні перемовини з іншими політсилами.

Пеллегріні висловив очікування, що Smer та SNS зі свого боку також підтвердять готовність до переговорів.

«Результатом переговорів має бути коаліційна угода, яка визначить розподіл міністерських портфелів та пріоритети майбутньої коаліції», – додав він. Пеллегріні утримався від коментарів, які портфелі можуть отримати представники «Голосу».

«Словацькі виборці визначили, що явним переможцем є Smer, а «Голос» отримала третє місце», – зазначив Пеллегріні, коментуючи партійне рішення.

Він також зазначив, що «альянс лібералів і консерваторів означав би конфлікти», і такий уряд був би нестабільним, а продовження такої ситуації – не те, що потрібно Словаччині.

З його коментарів також випливає, що Пеллегріні не претендує на прем’єрську посаду у такому форматі коаліції і не висував це як умову переговорів.

«Якби громадяни хотіли бачити Петера Пеллегріні прем’єром – у них була можливість проголосувати так, щоб «Голос» виграв вибори. Але вони визначили переможцем Smer», – сказав він.

Як повідомлялося, перемогу на парламентських виборах у Словаччині 30 вересня отримала партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо. Крім того, головні партнери Smer-SD здобули достатньо мандатів, щоб разом сформувати більшість. 

Нагадаємо, проросійський переможець виборів у Словаччині Роберт Фіцо зробив цинічну заяву про Україну. Також результати виборів у Словаччині можуть позначитися на підтримці України Братиславою. Партія Фіцо побудувала свою кампанію на антиукраїнській риториці з обіцянками припинити військову допомогу Україні. Однак самостійно сформувати уряд буде неспроможна жодна з партій, яка потрапить до парламенту, тому прем’єра і його кабінет обиратимуть коаліційно.

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Теги: міністр вибори партії Словаччина Україна

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