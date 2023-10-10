Формування антиукраїнського уряду у Словаччині: партія із «золотою акцією» визначилася

Лідер проросійської партії «Курс – соціальна демократія» (Smer-SD) Роберт Фіцо, яка отримала перше місце на парламентських виборах у Словаччині

Члени правління партії «Голос» понад годину вели перемовини між собою щодо того, з ким починати коаліційні перемовини

Імовірність того, що наступний уряд Словаччини очолить колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який хоче припинити військову підтримку України Словаччиною, зросла після того, коли лідер лівої партії «Голос», яка має «золоту акцію»у формуванні будь-якого уряду після виборів, заявив, що розглядатиме лише коаліцію з Фіцо. Про це пише Reuters.

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Як зазначається, члени правління партії «Голос» понад годину вели перемовини між собою щодо того, з ким починати коаліційні перемовини. «Правління одностайно вирішило, що «Голос» буде вести подальші перемовини щодо урядової коаліції зі Smer та SNS», – оголосив її лідер, експрем’єр Петер Пеллегріні.

Також з цього часу «Голос» припиняє неформальні перемовини з іншими політсилами.

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Пеллегріні висловив очікування, що Smer та SNS зі свого боку також підтвердять готовність до переговорів.

«Результатом переговорів має бути коаліційна угода, яка визначить розподіл міністерських портфелів та пріоритети майбутньої коаліції», – додав він. Пеллегріні утримався від коментарів, які портфелі можуть отримати представники «Голосу».

«Словацькі виборці визначили, що явним переможцем є Smer, а «Голос» отримала третє місце», – зазначив Пеллегріні, коментуючи партійне рішення.

Він також зазначив, що «альянс лібералів і консерваторів означав би конфлікти», і такий уряд був би нестабільним, а продовження такої ситуації – не те, що потрібно Словаччині.

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З його коментарів також випливає, що Пеллегріні не претендує на прем’єрську посаду у такому форматі коаліції і не висував це як умову переговорів.

«Якби громадяни хотіли бачити Петера Пеллегріні прем’єром – у них була можливість проголосувати так, щоб «Голос» виграв вибори. Але вони визначили переможцем Smer», – сказав він.

Як повідомлялося, перемогу на парламентських виборах у Словаччині 30 вересня отримала партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо. Крім того, головні партнери Smer-SD здобули достатньо мандатів, щоб разом сформувати більшість.

Нагадаємо, проросійський переможець виборів у Словаччині Роберт Фіцо зробив цинічну заяву про Україну. Також результати виборів у Словаччині можуть позначитися на підтримці України Братиславою. Партія Фіцо побудувала свою кампанію на антиукраїнській риториці з обіцянками припинити військову допомогу Україні. Однак самостійно сформувати уряд буде неспроможна жодна з партій, яка потрапить до парламенту, тому прем’єра і його кабінет обиратимуть коаліційно.