Зеленський просить Південну Корею надати зброю

Зеленський: «Ми потребуємо систем ППО, літаків, танків, бронетехніки, артсистем, боєприпасів, і у вас є те, що може бути незамінним для нас»

Президент України Володимир Зеленський виступаючи перед парламентом Південної Кореї закликав надати допомогу постачанням зброї. Під час відеозв'язку, Зеленський заявив, що Україні потрібні системи протиповітряної оборони, літаки, танки, інша бронетехніка.

«47 днів ми захищаємося. Наші Збройні Сили України борються героїчно, використовуючи наявні ресурси... Ми потребуємо значно більше, щоб вижити в цій війні проти держави, яка не рахує вбитих. Ми потребуємо систем ППО, літаків, танків, бронетехніки, артсистем, боєприпасів, і у вас є те, що може бути незамінним для нас. Коли стоїть питання про виживання у війні, потрібно давати принципові відповіді, потрібно допомагати», – заявив президент.

За словами Зеленського, коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підпорядкування народу, треба надавати принципові відповіді. «Звичайні правила постачання зброї треба переглянути. І діяти швидко. Потрібно допомагати. Дати необхідну зброю Україні - значить не лише врятувати життя наших людей і не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, а й урятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також повідомив парламенту Південної Кореї, що під час повномасштабного російського вторгнення у місті Маріуполь Донецької області загинули десятки тисяч людей.