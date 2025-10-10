Головна Країна Події в Україні
У готелі в центрі Чернівців сталася пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У готелі в центрі Чернівців сталася пожежа
Вогонь охопив господарську будівлю з сушаркою та складське приміщення
Унаслідок загоряння ніхто не постраждав

У Чернівцях в готелі Victoria Deluxe в центрі Чернівців сталася пожежа. Вогонь спалахнув у господарській будівлі й перекинувся на стіну готелю. Про це повідомила керівниця пресслужби обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне Чернівці».

За попередньою інформацією рятувальників, вогонь охопив господарську будівлю з сушаркою та складське приміщення. Наразі пожежу локалізовано, працівники ДСНС проводять розвідку. Попередня площа пожежі – 200 кв. м.

Унаслідок загоряння ніхто не постраждав.

До слова, у Львові 4 серпня сталася пожежа в готелі «Власта» на вулиці Клепарівській, унаслідок якої постраждали шестеро осіб. Загоряння спричинив вибух акумулятора електроскутера.

Пожежа виникла на восьмому та дев'ятому поверхах в дванадцятиповерховій будівлі. Площа пожежі 300 м кв. Згорів загальний коридор і входи у 23 кімнати.

