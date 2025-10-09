Головна Скотч Життя
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Борис Фуксман помер на 79-му році життя
фото з відкритих джерел

Борис Фуксман був німецьким медіамагнатом, інвестором і кінопродюсером

На 79-му році життя помер співзасновник і колишній співвласник телеканалу «1+1» Борис Фуксман. Про його смерть повідомив продюсер Олександр Роднянський на своїй сторінці в Instagram, передає «Главком».

«Щойно пішов мій брат. Насправді ми двоюрідні, але завжди були рідними. З першого дня мого життя – до останнього дня його життя. Його звали Борис Фуксман», – написав Роднянський.

За словами продюсера, Фуксман був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі понад пів століття. Він починав із нуля і досягнув значних висот завдяки енергії, ідеям і сильному характеру.

«Брат завжди підтримував мене й мої, здавалося б, шалені проєкти – головним із яких було створення українського телеканалу 1+1. У мене не було людини ближчої, окрім дружини та дітей», – додав Роднянський.

Борис Фуксман був німецьким медіамагнатом, інвестором і кінопродюсером. Він активно підтримував єврейські громади у світі та обіймав посаду почесного президента Єврейської конфедерації України.

Разом із двоюрідним братом Олександром Роднянським Фуксман заснував мережу кінотеатрів «Сінема-Сіті», київський готель Hilton Kyiv і телеканал «1+1». Також Фуксман мав спільну дитину із Іриною Бережною, екснардепкою від партії регіонів, яка загинула 10 років тому. 

Як відомо, Ірина Бережна загинула в автокатастрофі 5 серпня вранці на північному узбережжі Адріатичного моря (на території Хорватії). В автомобілі, який зірвався в кювет, разом з Бережною перебувала її восьмирічна донька. Дівчинка отримала незначні травми, оскільки сиділа на задньому сидінні в автокріслі, яке було пристебнутим. Як повідомив представник консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, за кермом автівки перебував не громадянин України. 

Ірина Бережна - депутат двох скликань Верховної Ради - шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя. Політику було 36 років. Поховають політика на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

До слова, бізнесмен Борис Фуксман, який є батьком дочки екс-нардепа Ірини Бережної (політик загинула в ДТП у 2017 році. - Ред.), заявив, що матір покійної бореться з ним за дитину.  Дівчинка народилася у липні 2009 року.

«Бережна (Олена Бережна, бабуся дівчинки Даніели, – ред.) намагається забрати в мене доньку. Єдина мета –  дістатися спадщини. Вона в Австрії програла всі процеси. Чотири суди програла. Данечка – моя законна донька, визнана на основі законодавства. Я є біологічним батьком і опікуном. У мене була розмова з Кільчицькою, де я запитував навіщо вона допомагає скаженій бабусі забрати у батька дитину?» - заявив Фуксман.

У свою чергу колишня заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ірена Кільчицька повідомила, що Фуксман «заради боротьби підключає свої канали в Україні».

Як відомо, Фуксман відсудив доньку Даніеллу у її бабусі – Олени Бережної. 

Теги: Олександр Роднянський Борис Фуксман смерть

