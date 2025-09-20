Головна Світ Соціум
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
Кравцова пережила Голокост, працювала медсестрою в Україні та емігрувала до США
фото: ABC News

Підозроювана наразі утримується в тюремному відділенні лікарні Белв’ю

У Нью-Йорку в будинку для літніх людей виявили вбитою 89-річну емігрантку з України Ніну Кравцову, яка пережила Голокост. За підозрою у злочині затримали її 95-річну сусідку по палаті, Галину Смірнову. Про це повідомляє ABC News, пише «Главком».

Інцидент стався 14 вересня в реабілітаційному центрі Seagate. За словами правоохоронців, Кравцова була знайдена без свідомості в ліжку, покрита кров’ю та з порізами на обличчі й голові. Її доставили в лікарню, але вона померла на ранок 15 вересня від отриманих травм, зокрема переломів кісток обличчя та голови.

Слідчі стверджують, що на момент виявлення тіла підозрювана була в ванній і мила руки, на її халаті та ногах була кров. У кімнаті знайшли частини крісла колісного з кров'ю, одну з педалей викинули через вікно, що може свідчити про використання цієї деталі як знаряддя злочину.

За непідтвердженими даними, Галина Смірнова страждає на деменцію. Донька загиблої, Люсі Флом, розповіла, що її мати пережила Голокост, працювала медсестрою в Україні та емігрувала до США. Вона описала свою маму як дуже люблячу та віддану жінку, яка багато чим пожертвувала заради її добробуту.

Смірнова наразі утримується в тюремному відділенні лікарні Белв’ю. Її адвокатка подала відстрочку на клопотання про звільнення під заставу, вказавши на вік підозрюваної та необхідність гуманного ставлення до неї.

Прокурори вимагали залишити її під вартою без права на заставу. Суд також відхилив прохання про психіатричне обстеження, назвавши його передчасним.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

34-річний Декарлос Браун, якого підозрюють у вбивстві української біженки Ірини Заруцької, розповів, чому напав на неї. 

 

Теги: Голокост вбивство США еміграція

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
