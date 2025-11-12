Головна Світ Політика
Росія заговорила про наступний раунд переговорів у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія заговорила про наступний раунд переговорів у Стамбулі
У Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією. Травень, 2025 рік.
фото: Reuters

Російський чиновник запевнив, що Росія готова до стамбульських переговорів з Україною

Росія зробила заяву про наступний раунд переговорів з Україною у Туреччині, пише «Главком».

Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив ТАСС, що Росія готова до стамбульських переговорів з Україною в будь-який момент. Як зазначила російська сторона, Київ не відреагував на попередні ініціативи.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року, Україна та представники країни-агресорки Росії в Стамбулі провели третій раунд двосторонніх переговорів, він тривав близько години.

Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський. Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.

Тоді  Україна запропонувала влаштувати зустріч Зеленського і Путіна. На переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. 

Теги: росія переговори Стамбул

