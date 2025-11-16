Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Орел у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Орел у Росії
Задимлення в Орлі
фото: соціальні мережі

Вибухи пролунали у районі місцевої ТЕС

Увечері 16 листопада безпілотники атакували місто Орел у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, в Орлі пролунала серія вибухів. Місцеві почали писати про атаку на ТЕЦ. Ймовірно, є влучання. На фото та відео видно пожежу, дим.

Безпілотники атакували Орел у Росії фото 1
фото: соціальні мережі

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляли про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.

До слова, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Теги: пожежа вибух росія

