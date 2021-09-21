  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жаіра Болсонару&nbsp;не пустили в нью-йоркський ресторан - Президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан (фото)
    Жаіра Болсонару не пустили в нью-йоркський ресторан
    Фото: Reuters

    Для бразильської делегації була обгороджена частина тротуару біля ресторану

    Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє бразильський телеканал Globo.

    «Він (Болсонару – прим. ред.) перебував зовні, оскільки там дозволяється перебувати тим, хто не вакцинований. Ми зробили все для того, щоб він зміг пообідати у нас в день Гаушу (так називають жителів бразильського штату Ріу–Гранді-ду–-Сул, які підняли повстання в 1835 році, яке згадують 20 вересня – прим. ред.)», – розповів керуючий ресторану Франсіску Каппа.

    Він додав, що президент замовив добре просмажену піканью – яловичу вирізку, яку вважають найкращою в Бразилії.

    Globo зазначає, що для бразильської делегації була обгороджена частина тротуару біля ресторану – туди поставили столики.

    Фото: Reprodução/Instagram
    Фото: Reprodução/Instagram

    У Нью-Йорку обслуговувати всередині кафе і ресторанів можна тільки клієнтів, які пройшли вакцинацію проти SARS-CoV-2.

    Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.

    У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

    Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.

    Теги: ООН Нью-Йорк Бразилія ресторан президент щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан (фото)