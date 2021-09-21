Президента Бразилії не пустили в нью-йоркський ресторан (фото)

Для бразильської делегації була обгороджена частина тротуару біля ресторану

Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє бразильський телеканал Globo.

«Він (Болсонару – прим. ред.) перебував зовні, оскільки там дозволяється перебувати тим, хто не вакцинований. Ми зробили все для того, щоб він зміг пообідати у нас в день Гаушу (так називають жителів бразильського штату Ріу–Гранді-ду–-Сул, які підняли повстання в 1835 році, яке згадують 20 вересня – прим. ред.)», – розповів керуючий ресторану Франсіску Каппа.

Він додав, що президент замовив добре просмажену піканью – яловичу вирізку, яку вважають найкращою в Бразилії.

Globo зазначає, що для бразильської делегації була обгороджена частина тротуару біля ресторану – туди поставили столики.

Фото: Reprodução/Instagram

У Нью-Йорку обслуговувати всередині кафе і ресторанів можна тільки клієнтів, які пройшли вакцинацію проти SARS-CoV-2.

Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.