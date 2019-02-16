  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Британія озвучила Росії свої умови для змін у відносинах

    • Розсилка
    Британія озвучила Росії свої умови для змін у відносинах

    РФ повинна обрати інший шлях та діяти як відповідальний міжнародний партнер, заявили у МЗС Великої Британії

    Велика Британія змінить своє ставлення до Росії лише після того, коли та обере інший спосіб поведінки.

    Про це заявив заступник голови британського МЗС Алан Данкан на зустрічі з першим заступником глави МЗС Росії Володимиром Тітовим, повідомили у британському міністерстві закордонних справ.

    Зустріч дипломатів відбулась на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки в суботу.

    Читайте також

    «Сер Алан підкреслив, що між нашими країнами є глибокі розбіжності, і російська держава повинна обрати інший шлях та діяти як відповідальний міжнародний партнер, перш ніж можуть відбутися зміни в наших нинішніх відносинах з Росією», - зазначили у британському міністерстві.

    Данкан підтвердив тверду позицію Великої Британії і союзників у відповідь на безрозсудне використання російською державою хімічної зброї в Солсбері.

    Він зазначив, що важливо зберігати функціональні канали взаємодії для обговорення міжнародних проблем, проте дав зрозуміти, що Росія повинна відповісти на занепокоєння міжнародного співтовариства, зокрема що стосується дестабілізації в Україні і переслідування ЛГБТ-спільноти в Чечні.

    Нагадаємо, під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією. 

    Також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Росія Велика Британія Мюнхенська конференція з безпеки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ