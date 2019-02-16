Британія озвучила Росії свої умови для змін у відносинах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ повинна обрати інший шлях та діяти як відповідальний міжнародний партнер, заявили у МЗС Великої Британії

Велика Британія змінить своє ставлення до Росії лише після того, коли та обере інший спосіб поведінки.

Про це заявив заступник голови британського МЗС Алан Данкан на зустрічі з першим заступником глави МЗС Росії Володимиром Тітовим, повідомили у британському міністерстві закордонних справ.

Зустріч дипломатів відбулась на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки в суботу.

«Сер Алан підкреслив, що між нашими країнами є глибокі розбіжності, і російська держава повинна обрати інший шлях та діяти як відповідальний міжнародний партнер, перш ніж можуть відбутися зміни в наших нинішніх відносинах з Росією», - зазначили у британському міністерстві.

Данкан підтвердив тверду позицію Великої Британії і союзників у відповідь на безрозсудне використання російською державою хімічної зброї в Солсбері.

Він зазначив, що важливо зберігати функціональні канали взаємодії для обговорення міжнародних проблем, проте дав зрозуміти, що Росія повинна відповісти на занепокоєння міжнародного співтовариства, зокрема що стосується дестабілізації в Україні і переслідування ЛГБТ-спільноти в Чечні.

Нагадаємо, під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.

Також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.

Джерело: Європейська правда