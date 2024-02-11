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Британська розвідка: у Росії гостро бракує працівників в одній із галузей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка: у Росії гостро бракує працівників в одній із галузей
Міністерство охорони здоров'я РФ скаржиться на нестачу працівників у медгалузі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів у Росії скоротилася на 7,5 тисяч

По всій Росії фіксується дефіцит медичних працівників. Імовірно, причиною стала війна країни-агресорки проти України. Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Британії.

Хоча на тлі мобілізації в Росії у вересні 2022 року медичних працівників попередили, щоб ті не виїжджали з країни, до 2% лікарів і медпрацівників усе одного втекли за кордон, щоб уникнути призову.

За даними британських розвідників, до трьох тисяч медпрацівників, імовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.

При цьому в листопаді 2023 року міністерство охорони здоров'я РФ поскаржилося, що медичному сектору не вистачає близько 26 500 лікарів і 58 200 представників середнього медичного персоналу. Так, у 22 регіонах Росії – значний дефіцит лікарів, а ще в семи цей дефіцит гострий.

Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів у Росії скоротилася на 7,5 тисяч. Однак у цьому винуватять не лише мобілізацію, але й довгий робочий день і низьку зарплатню.

У звіті про бюджет РФ на 2024 рік йдеться про те, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.

«Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року», – підсумувала розвідка.

Нагадаємо, що російське вторгнення в Україну негативно позначилося на якості медицини в РФ. Цивільні росіяни вже відчули на собі вплив війни.

Теги: росія лікар медицина британська розвідка

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