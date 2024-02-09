Росія запускала «шахеди» із Криму та Курської області: деталі нічної атаки
Противник завдав удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131
Уночі, 9 лютого, російські загарбники атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 10 «шахедів». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
«У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ», –йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
Внаслідок бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
Нагадаємо, у ніч на 9 лютого окупанти завдали ударів по Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура. Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторану та 3-х легкових автомобілів.
Розпочалася 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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