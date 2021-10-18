  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Французька компанія оголосила про успішне випробування нової Covid-вакцини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії - Французька компанія оголосила про успішне випробування нової Covid-вакцини
    Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії
    фото: Valneva

    Нову вакцину порівнювали з препаратом від AstraZeneca, і вона перевершила її за всіма ключовими показниками

    Французька біотехнологічна компанія Valneva SE заявила про успішне випробування нової інактивованої вакцини від Covid-19. Про це повідомляється на сайті Valneva.

    Зазначається, що під час третьої фази клінічних випробувань, яка тривала у Великій Британії, вакцину порівнювали з вакциною від AstraZeneca, і вона перевершила британський препарат за всіма ключовими показниками.

    Результати випробувань, в яких взяли участь понад 4 тис. осіб, показали, що рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, тоді як вакцини AstraZeneca – 576,6.

    Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Для неї використовують інактивовану форму збудника Sars-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.

    Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, ще у 2020 році Велика Британія підписала угоду на закупівлю 60 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Valneva SE.

    До слова, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%.

    Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я медицина Франція щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Французька компанія оголосила про успішне випробування нової Covid-вакцини