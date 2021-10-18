Французька компанія оголосила про успішне випробування нової Covid-вакцини

Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії

Нову вакцину порівнювали з препаратом від AstraZeneca, і вона перевершила її за всіма ключовими показниками

Французька біотехнологічна компанія Valneva SE заявила про успішне випробування нової інактивованої вакцини від Covid-19. Про це повідомляється на сайті Valneva.

Зазначається, що під час третьої фази клінічних випробувань, яка тривала у Великій Британії, вакцину порівнювали з вакциною від AstraZeneca, і вона перевершила британський препарат за всіма ключовими показниками.

Результати випробувань, в яких взяли участь понад 4 тис. осіб, показали, що рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, тоді як вакцини AstraZeneca – 576,6.

Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Для неї використовують інактивовану форму збудника Sars-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.

Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, ще у 2020 році Велика Британія підписала угоду на закупівлю 60 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Valneva SE.

До слова, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.