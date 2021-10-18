Французька компанія оголосила про успішне випробування нової Covid-вакцини
Нову вакцину порівнювали з препаратом від AstraZeneca, і вона перевершила її за всіма ключовими показниками
Французька біотехнологічна компанія Valneva SE заявила про успішне випробування нової інактивованої вакцини від Covid-19. Про це повідомляється на сайті Valneva.
Зазначається, що під час третьої фази клінічних випробувань, яка тривала у Великій Британії, вакцину порівнювали з вакциною від AstraZeneca, і вона перевершила британський препарат за всіма ключовими показниками.
Результати випробувань, в яких взяли участь понад 4 тис. осіб, показали, що рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, тоді як вакцини AstraZeneca – 576,6.
Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Для неї використовують інактивовану форму збудника Sars-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.
Тепер компанія Valneva SE планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів Євросоюзу та Великої Британії.
Нагадаємо, ще у 2020 році Велика Британія підписала угоду на закупівлю 60 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Valneva SE.
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