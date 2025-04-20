Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Британські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією
Британський винищувач Eurofighter Typhoon, який виконує місію у Польщі
фото: Royal Air Force

Літаки реагували на порушення міжнародних авіаційних норм

Два британські винищувачі Eurofighter Typhoon тричі злітали з аеродрому, щоб ідентифікувати невідомі літаки, що рухалися поблизу повітряного простору НАТО. Усі вони виявилися російськими. Як інформує «Главком», про це йдеться на сайті Повітряних сил Великої Британії.

Перші два випадки стались у вівторок, 15 квітня. Британські винищувачі, що базуються на польському аеродромі «Мальборк», спершу ідентифікували російський «Іл-20М», який вилетів із Калінінграда. Цей літак використовують для спостереження та розвідки.

Пізніше того самого дня НАТО підняло літаки на перехоплення двох винищувачів «СУ-30МКІ», які також залишили повітряний простір Калінінграда.

Крім того, у четвер, 17 квітня, два Typhoon перехопили ще один «Іл-20М», що рухався поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Російський «Іл-20М»
Російський «Іл-20М»
фото: Royal Air Force

Як пояснив речник 140 експедиційного авіаційного крила ВПС Великої Британії, російський літак не виходив на зв’язок, а тому після перехоплення британські пілоти стежили за його рухом.

Нагадаємо, Німеччина офіційно відкрила своє перше з часів Другої світової війни постійне іноземне військове представництво. У Литві розмішена 5-тисячна бронетанкова бригада. 

Також колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну. 

Читайте також:

Теги: літак перехоплення НАТО Балтія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовці Бундесверу під час навчань (фото з архіву)
Чи готова Німеччина до нападу Росії на НАТО?
9 квiтня, 22:00
Виробники літаків і так борються з нестачею деталей, робочих рук та сировини
Airbus та Boeing мають проблеми: виробник деталей оголосив форс-мажор через Трампа
8 квiтня, 18:59
«Навіщо повідомляти Путіна, яким є ваш ліміт у допомозі Україні? Це дозволяє йому дозволяє відкалібрувати свої дії»
Експосол Шамшур: Західні заяви допомагають Путіну коригувати свої плани
8 квiтня, 16:21
Марко Рубіо вперше прибув до Брюсселя на посаді держсекретаря США
«Істерія і гіперболи». Рубіо у Брюсселі заперечив вивід американських військ з Європи
3 квiтня, 14:15
Німеччина долучилася до зміцнення східного флангу НАТО
Вперше з часів Другої світової. Німеччина розгорнула бронетанкову бригаду на східному фланзі НАТО
1 квiтня, 18:38
На борту літака перебували 257 пасажирів і 13 членів екіпажу
Забутий паспорт завдав клопоту екіпажу та пасажирам американського літака
25 березня, 06:50
Boeing виграв контракт на винищувач F-47 наступного покоління
Що відомо про нові винищувачі шостого покоління, які анонсував Трамп
24 березня, 07:25
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
24 березня, 02:39
Повітряні сили просять не допомагати ворогу полювати на F-16
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
21 березня, 20:19

Соціум

Британські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією
Британські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією
Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання
Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання
Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги
Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
Росіяни судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
Росіяни судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска
Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
20K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
18K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
15K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua