Британські винищувачі тричі за тиждень перехоплювали російські літаки над Балтією

Літаки реагували на порушення міжнародних авіаційних норм

Два британські винищувачі Eurofighter Typhoon тричі злітали з аеродрому, щоб ідентифікувати невідомі літаки, що рухалися поблизу повітряного простору НАТО. Усі вони виявилися російськими. Як інформує «Главком», про це йдеться на сайті Повітряних сил Великої Британії.

Перші два випадки стались у вівторок, 15 квітня. Британські винищувачі, що базуються на польському аеродромі «Мальборк», спершу ідентифікували російський «Іл-20М», який вилетів із Калінінграда. Цей літак використовують для спостереження та розвідки.

Пізніше того самого дня НАТО підняло літаки на перехоплення двох винищувачів «СУ-30МКІ», які також залишили повітряний простір Калінінграда.

Крім того, у четвер, 17 квітня, два Typhoon перехопили ще один «Іл-20М», що рухався поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським морем.

Російський «Іл-20М» фото: Royal Air Force

Як пояснив речник 140 експедиційного авіаційного крила ВПС Великої Британії, російський літак не виходив на зв’язок, а тому після перехоплення британські пілоти стежили за його рухом.

Нагадаємо, Німеччина офіційно відкрила своє перше з часів Другої світової війни постійне іноземне військове представництво. У Литві розмішена 5-тисячна бронетанкова бригада.

Також колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.