Швеція й Німеччина перехопили російський літак-розвідник над Балтією

Винищувачі НАТО піднялися в небо для перехоплення російського літака

Іл-20М влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем

Винищувачі німецьких та шведських військово-повітряних сил піднімалися в небо над Балтією, щоб перехопити російський морський патрульний літак Іл-20М. Про це повідомили військово-повітряні сили Німеччини у соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що російський літак влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем, не вийшовши на зв’язок з авіадиспетчерами.

Крім того, літак пересувався в повітряному просторі над Балтією «без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом».

Нагадаємо, що 3 серпня над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднімалися для перехоплення.

Раніше американські та канадські винищувачі перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.

Також повідомлялося, що у червні російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Речник збройних сил Швеції у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді.