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Британія попередила, як удари РФ по чорноморських портах вплинуть на продовольчу безпеку

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Британія попередила, як удари РФ по чорноморських портах вплинуть на продовольчу безпеку
За підрахунками ООН, з 1 вересня російські атаки на українські чорноморські порти пошкодили шість цивільних суден, а також зернову інфраструктуру
фото: Getty Images

Російські атаки по Чорному морю затримують вантажі Всесвітньої продовольчої програми для глобального півдня

Посилення російських атак на чорноморські порти в Україні затримує надходження життєво необхідної допомоги палестинцям і зупиняє постачання зерна до глобального півдня, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Reuters.

«Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі підкреслюють, що Путін готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах примусити Україну підкоритися», – сказав Стармер у заяві, яку поширила його пресслужба.

Стармер також послався на дані британської військової розвідки, згідно з якими щонайменше чотири торгові судна були уражені російськими боєприпасами в Чорному морі в період з 5 по 14 жовтня. «Путін завдає шкоди мільйонам вразливих людей в Африці, Азії та на Близькому Сході, намагаючись взяти гору у своїй варварській війні», – сказав Стармер.

За підрахунками ООН, з 1 вересня російські атаки на українські чорноморські порти пошкодили шість цивільних суден, а також зернову інфраструктуру. Зростання кількості ударів по портовій і зерновій інфраструктурі в організації назвали «тривожним».

Як заявив Стармер, російські удари затримали вихід з України судна з рослинною олією, призначеною для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині, а також кораблів із зерном, що прямували до Єгипту, і вантажі Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до південної Африки.

Нагадаємо, що 14 жовтня окупанти вкотре атакували припортову інфраструктуру Одеси балістикою, пошкоджень зазнали цивільні судна та склад із зерном, на місці були загиблі та поранені.

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Теги: Чорне море ООН зерно безпека

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