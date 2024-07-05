Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії

Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Про це пише AP.

Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду під час церемонії, відомої як «цілування рук».

Стармер на аудієнції в короля Чарльза III фото: AP/Yui Mok

Новий прем'єр попрямував із Букінгемського палацу до резиденції на Даунінг-стріт, 10, де виступив з промовою. Її він розпочав з подяки своєму попереднику Ріші Сунаку, а потім сказав, що «робота над змінами починається негайно».

Як зазначає AP, Стармер привів лейбористів до переконливої перемоги на виборах і став першим лідером лівоцентристської партії, який виграв національні вибори у Великобританії з часів Тоні Блера, який виграв їх тричі поспіль, починаючи з 1997 року.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Раніше екзитпол прогнозував опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після програшу на виборах офіційно подав у відставку, яку прийняв король Чарльз ІІІ.

Згодом лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.