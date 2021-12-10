Британський військовий через суд вимагає мільйон за переохолодження

Чоловік служив в умовах екстремальних холодів і отримав проблеми із здоров’ям

У Великій Британії військовий вимагає компенсацію у розмірі $1,1 млн доларів за те, що він отримав переохолодження під час свого відрядження в Естонії. Про це повідомляє The Sun.

31-річний Чилеше Мвамба у 2017 році служив у складі Корпусу королівських інженерів британської армії. Його відправили у відрядження в Естонію у складі місії НАТО.

Там він чергував в умовах екстремальних холодів, а повернувшись до Британії у чоловіка діагностували посттравматичний стресовий розлад та заїкуватість.

Відомо, що Чилеше Мвамба звернувся до Верховного суду Лондона зі скаргою на Міністерство оборони Великої Британії. Постраждалий вимагає виплатити йому компенсацію за моральні травми, розмір якої становить 1,1 млн доларів.

У Мінобороні країни не заперечують свою відповідальність за переохолодження ексвійськового, але вимагають справжніх лікарських доказів, що саме холодні умови викликали у нього мовні дефекти.

Нагадаємо, раніше епідеміолог розкрила вплив переохолодження на імунітет до Covid-19.

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