Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною

Востаннє Міноборони РФ повідомляло про загальні втрати лише у вересні 2022 року

Масштаби втрат російської армії у війні проти України досягли історичних максимумів, які не бачила жодна країна світу після 1945 року. Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) опублікував доповідь, згідно з якою загальні втрати РФ (убиті та поранені) становлять майже 1,2 млн осіб. У Кремлі на ці цифри відреагували традиційним запереченням. Речник Путіна Дмитро Пєсков закликав «не вірити» цим даним, хоча російське Міноборони приховує офіційну статистику вже понад три роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я не думаю, що подібні доповіді можна і потрібно розцінювати як достовірну інформацію», – сказав Пєсков.

За його словами, дані про втрати уповноважено надавати лише Міноборони.

«Вони, і тільки вони», – наголосив Пєсков.

The Moscow Times уточнює, що при цьому Міноборони такої інформації давно не розкриває.

Востаннє відомство повідомляло про загальні втрати лише у вересні 2022 року, заявивши про 5937 загиблих. CSIS у своїй доповіді оцінив кількість убитих російських військових у 325 тис. з початку вторгнення і назвав ці цифри «неймовірними».

«Жодна з провідних країн світу не зазнавала таких втрат у жодній із воєн після Другої світової», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, у межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.