Україна отримала енергетичну допомогу від низки країн

Україна отримала енергетичну допомогу від низки країн
фото: Andrij Sybiha/Facebook

У січні 2026 року ЄС ухвалив рішення про передачу 445 генераторів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис урядовця.

Італія

У січні 2026 року розпочала передачу промислових бойлерів для систем теплопостачання. Перша фаза допомоги передбачає постачання близько 80 промислових бойлерів (від 550 до 3000 кВТ). Обладнання призначене для використання у громадах, де пошкоджено або зруйновано централізовані системи теплопостачання.

Королівство Бельгія

Бельгійське федеральне агентство розвитку Enabel у січні 2026 року надало гуманітарну допомогу – 22 котельні. Крім того, передано три генератори (Київ, Одеса, Фастів) потужністю 200 кВт та 40 кВт.

Чехія

У рамках проєкту «Тепло та світло для України» організація Post Bellum зібрала кошти та закупила 36 генераторів, які передано містам Львів, Тернопіль, Київ, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Збір буде продовжено. Організація Людина в біді/Člověk v tísni у партнерстві з SOS Ukraine уклали договір з американськими партнерами на отримання гранту у розмірі €850 тис. з метою закупівлі енергетичного обладнання для України (котельні, пункти незламності тощо).

Румунія

Відправлено на адресу Сумської ОВА гуманітарний вантаж вартістю близько €20 тис., переданий румунською енергетичною компанією Expert Petroleum. Вантаж, отриманий Сумською ОВА 19 січня, містив 15 потужних акумуляторних станцій Ecoflow та дизельний генератор.

Болгарія

Посольство України в Республіці Болгарія передало 17 генераторів різної потужності.

Данія

ГО Bevar Ukraine (Данія) передала промислові джерела безперебійного живлення (дві станції потужністю 100 кВт та 80 кВт), а також генератор потужністю 22 кВт, який буде передано одній із лікарень міста Києва.

Хорватія

Передали два генератори для Сумської ОВА. Готується відправка ще двох генераторів великої потужності для Київської та Сумської областей.

Європейський Союз

У січні 2026 року ухвалено рішення про передачу 445 генераторів із запасів rescEU.

Швейцарія

Опрацьовується доставка найближчим часом в Україну чотирьох аварійних електрогенераторів середньої потужності від кантону Тургау.

Молдова

16 січня передали 14 генераторів для потреб Сумської області.

Окремі держави-партнери

Норвегія ($200 млн), Німеччина та Австрія (€60 млн), та Велика Британія (£20 млн), у січні 2026 року зосередили підтримку на фінансуванні енергетичного сектору України, що використовується для закупівлі обладнання, техніки та ресурсів для стабілізації роботи енергосистеми.

Литва

Упродовж січня 2026 року передала додаткове енергетичне обладнання, включно з генераторами, електротехнічними компонентами та обладнанням для аварійних ремонтів об’єктів енергетичної інфраструктури, а також засобами для локальної генерації.

Польща

У січні 2026 року забезпечила передачу дизельних генераторів для резервного електропостачання об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери, зокрема за участі державних і громадських ініціатив. Зокрема «Тепло для Києва».

Грузія

Передали Сумській ОВА 9 промислових генераторів на суму понад $553 тис.

Вірменія

10 мобільних інверторів-генераторів будуть передані дошкільним і шкільним навчальним закладам і медичним установам у прифронтових регіонах.

«Робота триває, список оновлюємо, до всіх партнерів, громад, організацій у світі звертаємося. Всі наші посольства та генконсульства залучені. Буду і надалі повідомляти про конкретні результати, нові пакети та рішення», – йдеться у повідомленні.

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив усім закордонним дипломатичним установам України ініціювати термінові збори коштів для підтримки енергетичної системи. За словами міністра, польська ініціатива «Тепло для Києва» вже зібрала понад 40 млн грн. У зборі взяли участь майже 24 тис. благодійників.

