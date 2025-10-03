Головна Світ Економіка
Дрони заважають роботі аеропортів ЄС: гендиректор Ryanair пояснив, що робити

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дрони заважають роботі аеропортів ЄС: гендиректор Ryanair пояснив, що робити
Невідомі дрони стали проблемою для аеропортів Європи
Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони над аеропортами 

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував керівництво ЄС за відсутність рішучих заходів проти дронів, які порушують роботу аеропортів Європи, і закликав їх збивати. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

«Я не вірю в главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Їй слід піти», – сказав О'Лірі. Його слова пролунали на тлі обговорень ініціативи про створення «стіни дронів», яка покликана захистити повітряний простір ЄС від безпілотників. О'Лірі заявив, що такі заходи марні.

«Я не вірю в європейських лідерів, які сидять за чашкою чаю з печивом. Якщо ви не можете забезпечити навіть безпеку польотів над Францією, то які наші шанси на те, що вони захистять нас від Росії?» – додав він, маючи на увазі скасування маршрутів над Францією під час страйків авіадиспетчерів.

У липні авіакомпанії країни були змушені скасувати 40% своїх рейсів, що вилітають або прибувають до аеропортів Парижа Шарль-де-Голль та Орлі, за день до літніх канікул через страйк авіадиспетчерів.

Глава Ryanair також нагадав про закриття європейських аеропортів на тлі інцидентів із безпілотниками – так, польські аеропорти були закриті на чотири години, а датські аеропорти – приблизно на дві.

Раніше генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що наступного тижня через страйк профспілки авіадиспетчерів у Франції можуть бути скасовані рейси для 100 тис. пасажирів. О'Лірі заявив, що страйк, який триватиме з 7 по 10 жовтня, призведе до скасування близько 600 рейсів у перші два дні, зокрема рейсів, які пролягають через французький повітряний простір до таких країн, як Іспанія, Італія та Греція. 

До слова, аеропорт Мюнхена закрито через появу дронів. Федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Аеропорт Мюнхена закрито через спостереження за дроном.

авіація аеропорт Ryanair дрон

