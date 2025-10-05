Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут
фото: LRT

У службі аеропортів зазначили, що ситуація змінюється щохвилини, а причини інциденту наразі з’ясовуються

Пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу. Про це повідомили порталу LRT.lt у службі аеропортів Литви (LTOU), пише «Главком».

За словами представників LTOU, рейси перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут фото 1

У службі аеропортів зазначили, що ситуація змінюється щохвилини, а причини інциденту наразі з’ясовуються.

«Повітряний простір наразі закрито, ситуація змінюється кожні кілька хвилин», – повідомили BNS у LTOU після опівночі.

Як розповів один із пасажирів рейсу з Дубліна до Вільнюса, літак був перенаправлений до Риги. Після приземлення в Латвії пілот повідомив, що спробує повернутися до Вільнюса, щойно буде отримано дозвіл на посадку.

Це вже не перший подібний випадок у Вільнюському аеропорту. Зокрема, 27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів поблизу летовища.

Також аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі.

Теги: Литва аеропорт літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
11 вересня, 10:54
Минулого тижня рейси у Вільнюському аеропорту також були порушені через піднятий на замовлення компанії Teltonika дрон
У Вільнюсі аеропорт призупиняв роботу через літаючий об’єкт із Білорусі
9 вересня, 15:58
Міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
22 вересня, 23:03
Діти приїжджатимуть до Литви разом із батьками чи опікунами
Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям
23 вересня, 02:38
Поліцейські йдуть пішки після того, як весь рух транспорту в аеропорту Копенгагена було закрито через повідомлення про дрони в Копенгагені
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
23 вересня, 10:02
Очільниця Єврокомісії не виключає збиття російських літаків
Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву
25 вересня, 07:48
Аеропорт «Ольборг» у Данії
Аеропорт в Данії знову закрили через дрони
26 вересня, 02:26
Речниця МЗС назвала інформацію про готовність Європи збивати російські винищувачі «вигадкою»
Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків
26 вересня, 07:51
Численні сполучення скасовано
Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони
Вчора, 00:38

Соціум

Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут
Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут
The Guardian: Грета Тунберг заявила про жорстоке поводження під час утримання в Ізраїлі
The Guardian: Грета Тунберг заявила про жорстоке поводження під час утримання в Ізраїлі
Президент Сербії заговорив про нову війну
Президент Сербії заговорив про нову війну
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
На Балканах тисячі людей залишилися без електрики через снігопади
На Балканах тисячі людей залишилися без електрики через снігопади
Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами
Безпілотники, які паралізували роботу Мюнхенського аеропорту, виявилися військовими дронами

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua