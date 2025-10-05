Роботу аеропорту Вільнюсам зупинено – літаки змінили маршрут

У службі аеропортів зазначили, що ситуація змінюється щохвилини, а причини інциденту наразі з’ясовуються

Пізно ввечері 4 жовтня повітряний простір над міжнародним аеропортом Вільнюса було тимчасово обмежено, ймовірно, через повітряну кулю, що пролітала поблизу. Про це повідомили порталу LRT.lt у службі аеропортів Литви (LTOU), пише «Главком».

За словами представників LTOU, рейси перенаправляють до аеропортів Каунаса та Риги. За даними Flightradar24.com, один із літаків, що прямував із Туреччини, змінив курс та приземлився у польському Гданську.

У службі аеропортів зазначили, що ситуація змінюється щохвилини, а причини інциденту наразі з’ясовуються.

«Повітряний простір наразі закрито, ситуація змінюється кожні кілька хвилин», – повідомили BNS у LTOU після опівночі.

Як розповів один із пасажирів рейсу з Дубліна до Вільнюса, літак був перенаправлений до Риги. Після приземлення в Латвії пілот повідомив, що спробує повернутися до Вільнюса, щойно буде отримано дозвіл на посадку.

Це вже не перший подібний випадок у Вільнюському аеропорту. Зокрема, 27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів поблизу летовища.

Також аеропорт Вільнюса вранці 9 вересня зупиняв роботу через «нерозпізнаний літаючий об’єкт» із Білорусі.