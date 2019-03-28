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    У світі

    Будівництво «Північного потоку-2» може затягнутися на роки

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    Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що &laquo;Північний потік-2&raquo; буде побудований до кінця 2019 року - Будівництво «Північного потоку-2» може затягнутися на роки
    Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що «Північний потік-2» буде побудований до кінця 2019 року

    Данія просить додаткову екологічну експертизу по «Північному потоку-2»

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися на роки через позицію Данії. Про це йдеться в листі CEO Nord Stream 2 AG Матіас Варніга, який опублікував журналіст польського порталу BiznesAlert Бартоломей Савіцкі.

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    Зокрема, Варніг зазначив, що рішення про відмову в дозволі на північно-західний маршрут і запит заявки від Nord Stream - 2 на отримання дозволу на південний маршрут можуть бути оскаржені.

    «Процес починається з розгляду апеляції у Данській енергетичній раді. Найпізніша дата подачі апеляції - 23 квітня. Цей розгляд займе кілька місяців і може бути оскаржено повторно (два можливих судових розгляди). В цілому, можуть знадобитися роки. Під час такого розгляду DEA може призупинити дію заявки на отримання дозволу на паралельний південний маршрут», - йдеться в листі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія просить додаткову екологічну експертизу по «Північному потоку-2». За словами представника Nord Stream - 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

    Зазначимо, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що «Північний потік-2» буде побудований до кінця 2019 року.

     

     

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