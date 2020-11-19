Став відомий володар Букерівської премії
Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії
Шотландський письменник Стюарт Дуглас отримав Букерівську премію за свій роман «Шаггі Бейн».
Про це повідомляється в Twitter премії.
Відзначається, що цей роман є для нього дебютним.
Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії.
The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020
Дебютний роман Стюарта «Шаггі Бейн» присвячений матері письменника. Вона померла від алкоголізму, коли Дугласу було 16 років.
Стюарт отримав премію в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.
Congratulations to our #2020BookerPrize winner @Doug_D_Stuart and his novel, Shuggie Bain! Watch to see why judges @leechildreacher, @sameerahim, @lemnsissay, @emilyrcwilson and chair of judges #MargaretBusby chose this wonderful book. @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/Qbh1t2s7uq— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 19, 2020
Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.