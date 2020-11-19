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    У світі

    Став відомий володар Букерівської премії

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    Букерівську премію отримав шотландський письменник Дуглас Стюарт - Став відомий володар Букерівської премії
    Букерівську премію отримав шотландський письменник Дуглас Стюарт

    Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії

    Шотландський письменник Стюарт Дуглас отримав Букерівську премію за свій роман «Шаггі Бейн».

    Про це повідомляється в Twitter премії.

    Відзначається, що цей роман є для нього дебютним.

    Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії.

    Дебютний роман Стюарта «Шаггі Бейн» присвячений матері письменника. Вона померла від алкоголізму, коли Дугласу було 16 років.

    Стюарт отримав премію в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

    Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як додаток до Букерівської премії. До 2015 року її вручали раз на два роки авторам, які писали будь-якою мовою, за наявності англійського перекладу їхніх книг, однак з 2016 року нагороду вручають щорічно за твір, перекладений англійською і виданий у Великій Британії.

    Теги: Twitter письменник премія
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