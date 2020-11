Став відомий володар Букерівської премії

Шотландський письменник Стюарт Дуглас отримав Букерівську премію за свій роман «Шаггі Бейн».

Про це повідомляється в Twitter премії.

Відзначається, що цей роман є для нього дебютним.

Шотландський автор став лауреатом Букерівської премії вдруге в історії.

The winner of The 2020 Booker Prize is @Doug_D_Stuart with his debut novel, Shuggie Bain! Follow the link to hear the winner interview now: https://t.co/T5QkjZPnYb #2020BookerPrize @picadorbooks @panmacmillan pic.twitter.com/aWgQkwyBMe