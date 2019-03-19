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    У світі

    Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху

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    Передбачається, що біля британського представництва шукати вибуховий пристрій не будуть - Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху
    Передбачається, що біля британського представництва шукати вибуховий пристрій не будуть

    Поліція перекрила вулицю Rue D'Auderghem, де знаходиться представництво Британії в ЄС

    У центрі Брюсселя (Бельгія) перекрили вулицю через загрозу вибуху. Про це повідомляє у Twitter кореспондент The Telegraph Джеймс Крісп.

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    Зазначається, що поліція перекрила вулицю Rue D'Auderghem, де знаходиться представництво Британії в ЄС. Поруч з вулицею розташовані будівлі Єврокомісії та Ради ЄС. Їх оточили силовики з міркувань безпеки.

    Також повідомляється, що на місце прибули пожежники і кінологи. Передбачається, що пошуки вибухового пристрою будуть вестися збоку від британського представництва.

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    Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху
    Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху
    Центр Брюсселя перекрили через загрозу вибуху

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах затримали третього підозрюваного у стрілянині в Утрехті. У той же час у прокуратурі підкреслили, що основним підозрюваним залишається затриманий напередодні виходець з Туреччини Гокмен Таніс.

    До слова, сьогодні в Норвегії чоловік з ножем напав на персонал школи. За даними поліції Осло, в результаті атаки постраждали чотири людини (вчителі та три співробітника школи). Їх завезли до лікарні. Також повідомлялося, що нападника затримали.

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