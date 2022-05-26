Charlie Hebdo присвятив номер Україні, а гроші віддасть ЗСУ
Українські карикатуристи «захопили» журнал
Кошти, зібрані від продажу, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив «український» номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів. Про це повідомляє Figaro.
«Відповідайте на ракети сміхом»: журнал розмістив у своєму номері від 25 травня близько двох десятків робіт українських карикатуристів. У виданні зазначають – на цей крок вони пішли «з солідарності» з українськими колегами, які «продовжують робити свою справу» , всупереч російському вторгненню.
«Українські карикатури «очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору», – пояснює у своїй заяві Charlie Hebdo.
Більшість розміщених карикатур були взяті з виставки «Рускій військовий корабель, йди на*уй», що була проведена в Одесі місцевою асоціацією карикатуристів.
Видання зазначає – гроші, отримані від реалізації цього номера, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси.
Раніше французький журнал жорстко висміяв Путіна (фото).