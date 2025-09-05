Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна

Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США

Президент США: «Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента в соцмережі Truth Social.

Президент США опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Пекіні. «Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуче майбутнє разом», – заявив американський лідер.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів РФ, Китаю та КНДР. «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – написав американський лідер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США, заявив, що Трамп має хороше почуття гумору.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом. Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей захід. «Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав», – каже він.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. «На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це було жахливим проявом відсутності американського лідерства та сили. Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими».