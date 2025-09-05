Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
Раніше Трамп казав, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США
скріншот з відео Білого дому

Президент США: «Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація та Індія стали союзниками Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента в соцмережі Truth Social.

Президент США опублікував заяву та прикріпив фото лідерів Китаю, РФ та Індії під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Пекіні. «Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуче майбутнє разом», – заявив американський лідер.

Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна фото 1

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин

На тлі військового параду в Пекіні, присвяченого 80-річчю завершення Другої світової війни президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів РФ, Китаю та КНДР. «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, оскільки ви берете участь у змові проти Сполучених Штатів Америки», – написав американський лідер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін, коментуючи заяву американського президента Дональда Трампа про те, що Китай, Росія та Північна Корея планують змову проти США, заявив, що Трамп має хороше почуття гумору.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом. Трамп заявив, що розуміє, чому Китай влаштував цей захід. «Я думаю, що це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів, чому вони це робили: вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав», – каже він.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. «На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це було жахливим проявом відсутності американського лідерства та сили. Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими».

Читайте також:

Теги: росія Китай Дональд Трамп Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Кривицький на війні отримав важке поранення лівої руки
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
17 серпня, 19:40
Наразі невідомо, чи доєднається Зеленський до Трампа та Путіна
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску – NBC News
10 серпня, 01:53
Путін провів чотири розмови на тлі закінчення терміна Трампа
Путін на тлі закінчення дедлайну Трампа зателефонував Сі Цзіньпінові й не тільки
8 серпня, 15:31
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку, але заявив, що «усі дрони збили»
Безпілотники атакували Волгоград: уражено нафтопереробний завод
14 серпня, 04:51
Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
11 серпня, 21:52
ЗСУ показали, як росіянин у переписці скиглив через відсутність виплат
ЗСУ показали, як росіянин у переписці скиглив через відсутність виплат
21 серпня, 05:24
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
28 серпня, 00:26
Букін та Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Путіна
Російські фігуристи, які підтримують Путіна, виступлять на шоу Bol on Ice в Італії
27 серпня, 15:00
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Китаю
Сьогодні, 01:40

Політика

Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна
Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua