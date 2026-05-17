Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає

glavcom.ua
Дмитро Рогозін налякав росіян песимістичним прогнозом
Рогозін визнав, що Україна успішно застосовує стратегію економічного виснаження російської ППО

Російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА. Про це повідомляє «Главком».

Замість звичних для російських посадовців заспокійливих заяв про «успішне відбиття», Рогозін видав песимістичний прогноз, визнавши безпорадність РФ. Він закликав позбутися ілюзій, що інтенсивність ударів по території Росії колись зменшиться.

«Ви думаєте, їх буде менше? Ні, їхня кількість зростатиме, маршрути і тактика застосування вдосконалюватимуться. Вони будуть намацувати прогалини та вразливості в нашій обороні», – обурився російський політик.

Він визнав, що Україна успішно застосовує стратегію економічного виснаження російської ППО, змушуючи витрачати дороговартісні ракети на копійчані дрони.

«Вони будуть перевантажувати своїми дронами з пінопласту виробничі та технічні можливості країни з випуску зенітних керованих ракет, кожна з яких коштує кілька мільйонів рублів», – заявив Рогозін.

За його оцінкою, наступним етапом стануть комплексні атаки із залученням космічної розвідки та диверсійно-розвідувальних груп на землі. Ворог планує поєднувати далекобійні дрони, крилаті й балістичні ракети, а також FPV-безпілотники, які ДРГ заздалегідь доставлятимуть безпосередньо до місць ударів.

Окрему загрозу Дмитро Рогозін бачить у використанні автономних баражуючих боєприпасів із ШІ («бібліотекою цілей» у 3D-форматі), які вже невдовзі можуть паралізувати тилову логістику окупантів.

«Їхня мета – кошмарити траси, порушуючи будь-яку логістику та пересування ними військової і взагалі великовантажної техніки», – скаржиться сенатор.

Рогозін підсумував, що без негайного вирішення проблеми захисту тактичного та стратегічного тилу РФ від безпілотників, будь-які подальші воєнні плани Кремля опиняться під загрозою.

Як відомо, російський політик Дмитро Рогозін є палким прихильником повномасштабного вторгнення та активним пропагандистом агресивної політики Кремля. Починаючи з 2022 року, він неодноразово публічно вітав війну. Рогозін регулярно виступав у російських медіа на підтримку агресії та відкрито закликав до знищення України. Він особисто приїздив на тимчасово окуповані території, де потрапляв під обстріли (зокрема, був поранений у Донецьку).

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. 

